Abruzzo: avviso per nuovi centri per uomini autori di violenza

REGIONE – La Regione Abruzzo rafforza il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere con un nuovo avviso pubblico dedicato alla creazione dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV). L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, mira ad attivare strutture specializzate in percorsi psico‑educativi rivolti agli uomini maltrattanti, con l’obiettivo di favorire il recupero sociale e prevenire la recidiva.

L’assessore Roberto Santangelo (nella foto) sottolinea come questa misura si inserisca nella strategia regionale di potenziamento degli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza domestica. Accanto alle Case rifugio e ai Centri antiviolenza destinati alle vittime, la Regione aderisce così al programma nazionale dedicato ai CUAV, ampliando l’offerta di servizi rivolti sia agli autori sia alle vittime di violenza.

La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a 32 mila euro. Possono presentare progetti per l’attivazione dei centri gli enti pubblici, gli enti del servizio sanitario e le organizzazioni del Terzo Settore, anche in forma associata. Le candidature devono essere inviate via PEC all’indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it entro il 31 marzo 2026.

Con questo intervento, la Regione punta a rafforzare la rete territoriale di prevenzione e a promuovere un approccio integrato che coinvolga istituzioni, operatori sociali e comunità locali, contribuendo a una risposta più efficace e strutturata contro la violenza di genere.