Abruzzo: doppia promozione turistica tra Napoli e Milano

REGIONE – La Regione Abruzzo rafforza la promozione turistica e si prepara a una settimana decisiva per il posizionamento del brand Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali. Grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso, la Regione parteciperà a due eventi strategici: la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (12-14 marzo) e la fiera “Fa’ la cosa giusta!” 2026 a Milano Rho (13-15 marzo).

Il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario ha evidenziato l’efficacia del protocollo condiviso con il sistema camerale e la strategia 2026, orientata al consolidamento dei mercati europei (Spagna, Regno Unito, Belgio) e all’apertura verso Giappone e Cina, sostenuta anche dai nuovi collegamenti aerei.

Alla BMT di Napoli l’Abruzzo promuoverà territorio, cultura ed enogastronomia, con iniziative legate allo sport e alla tradizione, tra cui la Giostra Cavalleresca di Sulmona e un protocollo tra DMC Costa dei Trabocchi e Consorzio Limone Costa d’Amalfi IGP. A Milano, invece, la Regione presenterà l’offerta di turismo lento e sostenibile nell’area “Fiera dei Grandi Cammini”, con un focus sui principali itinerari regionali.

Durante la conferenza stampa è stato illustrato anche il calendario 2026 delle fiere e delle iniziative congiunte Regione–Camere di Commercio. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’Abruzzo nei circuiti promozionali e consolidare l’immagine della regione come destinazione ideale per natura, cammini e tradizioni.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio