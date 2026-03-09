Regione Abruzzo a Bruxelles per il PSR e l’agrifood

REGIONE – La Regione Abruzzo sarà a Bruxelles il 12 e 13 marzo per una serie di appuntamenti istituzionali e di promozione dedicati al sistema agricolo regionale, in occasione della riunione annuale con la Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea. Al centro dell’incontro la presentazione dei risultati del PSR Abruzzo 2016/22, finanziato dal FEASR e concluso il 31 dicembre 2025.

Gli eventi, ospitati a Casa Abruzzo, sono promossi dall’Assessorato regionale all’Agricoltura guidato dal vicepresidente Emanuele Imprudente e dall’Autorità di Gestione Elena Sico, con il supporto di ARAP Abruzzo per le attività di promozione dell’agrifood e dell’internazionalizzazione delle imprese agricole.

Il 12 marzo, dopo la riunione istituzionale con la Commissione europea, si terrà una tavola rotonda sulla politica agricola europea, con focus sul nuovo Pacchetto Vino 2026, sulle prospettive del settore e sulla futura PAC 2028–2034. Previsto anche un approfondimento su enoturismo e sviluppo territoriale.

Il 13 marzo sarà dedicato agli incontri B2B tra imprese abruzzesi e operatori internazionali, con pitch aziendali, sessioni commerciali e un’area degustazione permanente. In serata, un evento di promozione enogastronomica rivolto a istituzioni, stakeholder e comunità abruzzesi.

Secondo Imprudente, l’iniziativa rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il dialogo con le istituzioni europee e promuovere la competitività delle produzioni agricole abruzzesi sui mercati internazionali, creando nuove opportunità di export e crescita per le imprese regionali.