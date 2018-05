Pescara, lo Sport non va in vacanza 2018

Dall’11 giugno al 10 agosto le attività finalizzate a incentivare la pratica sportiva attraverso il gioco e esperienze di gruppo. Domande online fino al 21 maggio

PESCARA – Dall’11 giugno al 10 agosto si svolgeranno le attività previste dall’edizione 2018 della manifestazione “Lo Sport non va in vacanza”, villaggio multidisciplinare che accoglie ragazzi dal 6 ai 13 anni (nati dal 2004 al 2011 compresi), promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con il CONI regionale e con la fattiva collaborazione della Commissione Consiliare Sport alla guida del consigliere Adamo Scurti, all’interno di 4 location comunali.

Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito del Comune al link dedicato, fino alle ore 12.30 del 21 maggio.

http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=573

“Siamo arrivati alla 15esima edizione dello Sport non va in vacanza – annuncia l’assessore allo Sport Giuliano Diodati – la riproponiamo come ogni anno per promuovere l’attività fisica anche d’estate e sostenere le famiglie che hanno bisogno impiegare in modo salutare e allegro il tempo libero dalle lezioni scolastiche dei propri figli. L’edizione di quest’anno sarà più ampia e con delle belle novità, come quella di offrire ai primi15 iscritti l’opzione di praticare attività marinare presso la Lega navale, zona Madonnina per tutto il mese di luglio, o la location in più del Parco “Villa De Riseis” che accoglierà 150 ragazzi, che si aggiunge alle strutture storiche dello Stadio Adriatico Cornacchia che accoglierà 370 ragazzi; il campo di calcio “Ettore D’Agostino” a Zanni per 150 utenti e il centro sportivo Rocco Febo (ex Gesuiti) per 200 posti.

Per tutti e due mesi la spesa complessiva a carico delle famiglie varia a seconda del reddito ISEE: fino 16.040 euro si pagheranno 50 euro in totale, fino a 23.000 euro se ne pagheranno 70 e oltre 23.000 si arriva a 110 euro per tutta la durata delle attività. Come al solito sono previste riduzioni per il secondo figlio, per cui la tariffa sarà scontata del 10 per cento. Al fine di rendere pienamente inclusiva tale esperienze come negli anni scorsi sono previsti a carico del CONI anche insegnanti di sostegno per ragazzi che presentino disabilità certificate e che verranno accolti esclusivamente nella location dello Stadio.

Il programma operativo delle attività si fonda su linee guida mirate a incentivare la pratica sportiva attraverso il gioco e l’educazione dei ragazzi a vivere esperienze sportive di gruppo, in appositi laboratori creativi, impegnando i bambini e ragazzi in un percorso formativo nel periodo delle vacanze estive, a vantaggio delle famiglie con genitori lavoratori. Laboratori, attività, ma anche piccoli eventi nell’arco della durata delle attività con premiazioni e distribuzione di premi e attestati di partecipazione, proprio per incentivare e stimolare anche in futuro quanto appreso in questo segmento post scolastico”.