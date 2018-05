Pescara, all’Alberghiero ‘De Cecco’ il ‘Maggio degli Autori’

PESCARA – Martedì , 8 maggio 2018, prenderà il via la prima edizione del ‘Maggio degli Autori’ promossa dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara.

Previsti cinque incontri con diversi autori per scoprire il loro mondo e stimolare il piacere della lettura nei ragazzi.

Obiettivo dell’iniziativa è non solo quello di incentivare la creatività, la fantasia degli studenti, ma anche quello di approfondire e ampliare i loro orizzonti.

La dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, Alessandra Di Pietro, ufficializzando i cinque appuntamenti con il ‘Maggio degli Autori’, dall’8 al 15 maggio prossimi,ha spiegato:

“Per stimolare il piacere della lettura nei nostri ragazzi occorre prima di tutto che vengano in contatto con i libri, meglio se si tratta di un contatto guidato, e, in tal senso, assistere alla presentazione di un libro e incontrare gli scrittori è l’esperienza ottimale . Ma innanzitutto occorre promuovere la lettura per la sua grande capacità di evocare emozioni, di mantenere le persone in contatto con gli altri, di farci comprendere meglio la realtà, di stimolare la mente, la memoria, la fantasia. Il libro è un mondo vasto, non solo è uno strumento di arricchimento personale ma può anche diventare una professione, per questo abbiamo voluto organizzare incontri non solo con gli autori ma anche con illustratori, editor, esperti di comunicazione, traduttori, editori.

L’incontro con l’autore, pensato come momento significativo di un percorso di educazione alla lettura, è sicuramente il mezzo più efficace per avvicinare i ragazzi ai libri e farli loro apprezzare e la possibilità di interloquire con la persona che ha effettivamente pensato e scritto le storie contenute, è un’esperienza difficilmente sostituibile con altre iniziative di promozione alla lettura. L’incontro con lo scrittore genera attesa, aspettative, affettività verso i libri e le storie.

Il nostro obiettivo finale è il potenziamento della preparazione culturale degli studenti per consentire loro di acquisire una formazione qualitativamente d’eccellenza che determini il loro miglior inserimento nel mondo del lavoro. La creatività, che solo la lettura può sollecitare, è fondamentale per aiutare i nostri ragazzi ad affrontare anche i momenti di crisi, i periodi professionalmente difficili, donando loro quella duttilità, quella poliedricità e quella capacità di adattamento essenziale per fronteggiare i cambiamenti sociali” .

Il primo appuntamento in calendario si svolgerà martedì 8 maggio, alle 9.30, al Mediamuseum, per l’incontro con due scrittori, Tino Di Ciccio, autore di ‘Avrei dovuto amare di più’, e Simone Di Plinio, autore de ‘La mia MelaMarcia’.

“Per l’occasione – ha ripreso la dirigente Di Pietro – avremo anche la prima edizione del Premio letterario ‘Calici d’Autore’, punto d’arrivo dei laboratori di lettura promossi nel corso dell’anno dalla docente Laura Intilangelo, e i laboratori di scrittura creativa del professor Roberto Melchiorre. E infatti avremo anche la premiazione degli elaborati degli studenti dell’Istituto Alberghiero, esaminati da una giuria presieduta dal Direttore artistico Massimo Pamio, con la presenza di Elisabetta Filograsso”.

Mercoledì 9 maggio secondo appuntamento, alle 17.30, all’Aurum, per l’incontro con Gino Primavera e Nunzio Di Paolo, autori di ‘Bevo la foglia’, iniziativa promossa con l’Equilibrium Academy, e saranno presenti Manuela Corneli, Consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Sommelier, Roberto Casaccia, biologo e nutrizionista, Antonio Tavano, direttore della Casa Editrice Carsa, evento che si concluderà con il Flair Bartending Masterclass con Andrea Messina.

Giovedì 10 maggio terzo appuntamento, nei Laboratori dell’Ipssar in via Tirino, per la presentazione del volume ‘Estratti di frutta e verdura perle 4 stagioni’ con Ilaria Marini, Responsabile di un’Associazione agroalimentare bio e sostenibile, e Maria Pina Rosato, referente del progetto Bioalimentiamoci. Nell’occasione ci sarà la presentazione di un Biomenù preparato dagli studenti delle classi terze, indirizzo enogastronomia.

Venerdì 11 maggio, quarto appuntamento, con l’incontro, nell’Aula Magna di via dei Sabini, con il docente e autore Roberto Melchiorre per la presentazione del libro ‘Il ragazzo di Capaci’, alla presenza di Ilaria Filograsso, docente dell’Università ‘d’Annunzio’.

Ultimo appuntamento martedì 15 maggio, nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, per l’incontro con l’autore Luca Romani e il romanzo ‘Il tempo degli ultimi Corsari’, con il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, Arianna Di Tommaso, Segretaria regionale Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, e dell’editore Leo Nodari.