Pescara, lavori Riviera Nord: senso unico alternato fino a mercoledì

PESCARA – Senso unico alternato lungo la Riviera Nord, all’altezza del civico 187, per consentire all’Impresa Immobiliare Michelangelo, che sta eseguendo i lavori, di proseguire con l’abbattimento del fronte est dello scheletro di sette piani che per sedici anni ha deturpato il lungomare di Pescara.

La limitazione alla viabilità avrà inizio lunedì alle 9,30 e resterà attiva per tre giorni: la parte di strada interdetta al traffico sarà quella lato monti antistante la struttura, per una ventina di metri lineari. Sul lato mare sarà interdetta la sosta.

“Ci saranno certamente rallentamenti del traffico – sottolinea l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – soprattutto nelle ore di punta, ma si tratta di un provvedimento necessario a proseguire i lavori in sicurezza e con maggiore speditezza. Ho chiesto alla ditta di far partire il senso unico alternato alle 9,30 proprio per evitare disagi negli orari di accesso alle scuole e ai luoghi di lavoro. Il provvedimento avrà comunque una durata limitata, appena tre giorni”.