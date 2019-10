Fabbri: “è andata così ma fa parte del gioco, lavoreremo sempre per crescere anche sotto questi aspetti. Siamo qui proprio per migliorare“

PESCARA – La Pescara Basket del presidente Luca Di Censo domina la prima partita stagionale, regolando la Pallacanestro Farnese con il punteggio di 72-57. Primo quarto equilibrato, poi i padroni di casa hanno fatto pesare la differenza di valori in campo, giocando una buona pallacanestro nonostante l’emozione dell’esordio. Troppo ampio il divario tecnico tra le due squadre, soprattutto nel pitturato. Campli si é presentata a Pescara senza i due stranieri: a rosa completa potranno dare fastidio a tante squadre, ma il Pescara, semplicemente, era più forte sia sul profilo tecnico che quello tattico. Top scorer della partita Andrea Capitanelli con 20 punti. Pescara Basket dovrà naturalmente lavorare e crescere per raggiungere gli obiettivi stagionali, ma la squadra è partita con la marcia giusta in un campionato non facile. Gli ospiti si sono aggrappati al tiro da tre, hanno lottato, ma Fornara e compagni non hanno concesso molte chance per mantenere in equilibrio la partita. Domenica prossima la Pescara Basket giocherà in trasferta a Silvi.

CRONACA DEL MATCH

C’é Fasciocco nel primo quintetto stagionale della Pescara Basket. Le bombe del veterano Palantrani e di Ippolito lanciano gli ospiti (0-6), ma in realtà Pescara ha costruito buoni tiri già dalla prima azione, pur non concretizzando. Al primo accenno di confusione, però, coach Fabbri ferma sapientemente il gioco (3-8). Da qui, Pescara accelera, trascinata da Fornara e dal dominio a rimbalzo. Capitanelli realizza il suo prima punto in campionato e mette subito a segno una splendida stoppata, suo marchio di fabbrica. Kuntic domina il gioco offensivo ed é pure su ogni linea di passaggio avversaria. Con coraggio, il farnese De Laurentiis tiene in scia i suoi con due belle giocate. Il primo quarto termina 20-18 in favore dei locali. Positivo l’ingresso di Pucci.

Capitanelli apre i giochi nel secondo quarto con quattro punti di fila. Esordio energico per Policari, che recupera due palloni e lotta con successo a rimbalzo offensivo. Campli con coraggio prova a tenere testa agli avversari affidandosi al tiro da tre, come nel primo quarto, ma stavolta le percentuali si azzerano e nei primi cinque minuti del secondo quarto segna solo il solito De Laurentiis (28-21). I lunghi pescaresi sono di un’altra categoria e lo cominciano a dimostrare subito, risultando determinati nella prima fuga della gara (34-23). Coach Fabbri è concentratissimo e non fa sconti ai suoi quando vede qualche forzatura: sa chiaramente cosa vuole dai ragazzi.

La tripla di Capitanelli apre il terzo quarto. C’è in campo Masciopinto e ci sarà per tanti minuti. Kuntic imperversa nella terza frazione, realizzando a piacimento e senza mai dimenticare di servire la palla sotto canestro, dove Big Cap fa valere la sua dittatura (55-41). Campli continua ad affidarsi ai tentativi da tre punti, con scarsa fortuna, mentre i biancazzurri locali volano anche a +20 a fine terzo quarto (61-41) alternando azioni ragionate e belle corse in contropiede e alzando in maniera ossessiva l’attenzione difensiva.

Due liberi di Adonide danno il via all’ultima frazione, con Cocco e Di Giovanni sul parquet. Coach Fabbri amplia le rotazioni e dà minuti alla sua panchina e ai suoi giovanissimi. Nel garbage time Campli fa vedere per l’ennesima volta la qualità dei suoi giocatori e rintuzza un po’ lo svantaggio. La tripla di Kuntic chiude i giochi sul 72-57 e manda i biancazzurri a festeggiare dal proprio pubblico, già numeroso.

Coach Fabbri: “Dobbiamo migliorare ancora su tanti aspetti, e lo sappiamo. Abbiamo mandato undici giocatori a referto nella partita d’esordio, una gara che non è mai facile quando la squadra è molto giovane. Per questo motivo, di questa partita prendiamo sia le cose positive che quelle meno positive perché è una tappa nel nostro processo di crescita. Sappiamo che potevamo avere troppa voglia di fare bene, dopo mesi di allenamento, e potevamo perdere qualche pallone di troppo: è andata così ma fa parte del gioco, lavoreremo sempre per crescere anche sotto questi aspetti. Siamo qui proprio per migliorare: non siamo ancora al cento per cento e vogliamo trovare al più presto la mentalità giusta per affrontare un campionato così particolare; è evidente che non è un girone facile, che non chiamerei nemmeno C Silver perchè è una vera e propria C Gold. La stessa Campli è una squadra ben allenata, che quando avrà a disposizione i due stranieri sarà un avversario duro per tutti. Andare a vincere in casa loro non sarà facile per nessuno”.

TABELLINO

Pescara Basket – Pallacanestro Farnese 72-57 (20-18; 36-27; 61-41)

Pescara Basket: Nardi, Fornara 15, Masciopinto, Kuntic 16, Di Giovanni, Capitanelli 20, Adonide 8, Pucci 4, Facciolá ne, Fasciocco 7, Policari, Cocco 2. Coach Fabbri.

Pallacanestro Farnese: De Sanctis 2, Chiodi, Nardi F. 3, Di Luca 2, Dakraoui 6, Ippolito 13, Schiavoni 9, Alleva, De Laurentiis 9, Palantrani 11. Coach Tarquini