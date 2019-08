Pescara, lavori in via Aterno: divieti di sosta e fermata, senso unico

Dal 12 al 14 agosto firmata un’Ordinanza che riguarda il tratto compreso tra via Stradonetto e Via San Luigi Orione

PESCARA – In occasione di lavori di lavori di infrastrutturazione in via Aterno, il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n. 417 del 08/08/2019 ha istituito i seguenti divieti.

Dal 12 agosto al 14 agosto 2019 ( e comunque fino al termine dei lavori):

Divieto di sosta e di fermata, in entrambi i lati, con rimozione forzata, lungo il tratto stradale di Via Aterno, compreso tra Via San Luigi Orione e Via Stradonetto, unitamente al senso unico di marcia in direzione mare-monti, che per fasi sarà interessato dai lavori.

L’Ordinanza Dirigenziale n. 417/2019 ordina all’impresa di garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all’avanzamento dei lavori.