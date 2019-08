37mo Spoltore Ensemble, ecco tutti eventi e ospiti

Sarà lo Spoltore Ensemble delle grandi stelle del teatro e della musica, dei giovani, dei grandi personaggi del mondo culturale abruzzese.

SPOLTORE -«“E la giù in fondo i colli di Spoltore sorrisi da gli olivi, dove le donne cantando d’amore vanno a stormi giulivi” sono alcuni versi che Gabriele D’Annunzio, nella lirica “Ex imo corde” tratta da “Primo Vere”, dedica alla città di Spoltore – ha commentato il Maestro Davide Cavuti, direttore artistico della 37esima edizione dello “Spoltore Ensemble” -. Immagino questa rassegna culturale come un luogo dove respirare cultura e dove la poesia d’amore e la musica riecheggino nel borgo, teatro naturale di straordinaria bellezza, dove rievocare i sogni perché, citando le parole di Prospero nel finale del “La Tempesta” di Shakespeare, “Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”».

L’edizione numero 37 dello “Spoltore Ensemble”, che prenderà il via il prossimo 16 agosto, sottotitolata “I grandi Figli d’Abruzzo”, coinvolgerà ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, protagonisti degli appuntamenti di teatro, cabaret, musica, ma anche i giovani talenti del nostro territorio e gli appuntamenti culturali dedicati ai grandi personaggi della nostra cultura. La direzione artistica è affidata al Maestro Davide Cavuti compositore e regista, che ha voluto imprimere alla kermesse un taglio culturale di alto spessore, omaggiando negli appuntamenti denominati “In sul Vespero”, e non solo, personaggi e storie legate all’Abruzzo: da Paolo De Cecco a Gabriele D’Annunzio, da Balbino Del Nunzio a Ignazio Silone, da Ennio Flaiano ad Alessandro Cicognini fino alle storie legate al “guerriero di Capestrano” e a “San Cetteo” nella pubblicazione dell’antropologa spoltorese Maria Concetta Nicolai.

«Sarà un vero e proprio “Spoltore Insieme per la cultura” celebrandola in tutte le sue varie forme di espressione» ha dichiarato il Maestro Cavuti: 16 appuntamenti in 4 giornate intense che vedranno la partecipazione del Premio Oscar Nicola Piovani, dell’attore e regista Michele Placido e del figlio Brenno Placido, del cabarettista e attore Gabriele Cirilli; e poi, nella serata dedicata al “grande teatro”, ci sarà la partecipazione degli attori Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Pino Ammendola e del compositore Germano Mazzocchetti e di tanti altri personaggi del mondo del teatro e della cultura. L’edizione 2019, organizzata dalla “Best Eventi”, si avvale del contributo dell’amministrazione comunale di Spoltore, con il patrocinio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.

PROGRAMMA COMPLETO SPOLTORE ENSEMBLE 2019

Si partirà venerdì 16 agosto, alle ore 18.30, a Piazza D’Albenzio, con gli appuntamenti denominati “Pomeriggio Baby” con “Musik Ensemble” a cura dell’Accademia Musicale di Spoltore diretta dalla Prof.ssa Pina Perinetti; alle ore 19.30, a Piazza Di Marzio, per la serie di incontri culturale “In sul Vespero” ci sarà l’omaggio al pittore Paolo De Cecco intitolato “Paolo De Cecco: genialità ed eclettismo” a cura del Prof. Albano Paolinelli; alle 21.15, a Largo San Giovanni, lo show “Mi Piace” di Gabriele Cirilli scritto da Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Alessio Tagliento, Ivan Grandi; alle 23.15, in Piazza D’Albenzio, l’Accademia Internazionale del Musical diretta da Silvano Torrieri proporrà “Greased Lightning” dal film-musical Grease, con la regia di Davide Nebbia. Sabato 17 agosto, alle ore 18.30, a Piazza D’Albenzio, per il “Pomeriggio Baby”, ci sarà il “Tributo a Michael Jackson” con l’Orchestra Accademia Musicalmente diretta dal M° Marco Contento e la Baby Orchestra diretta dal M° Chiara Pantalone; alle ore 19.30, doppio appuntamento a Piazza Di Marzio con la Prof.ssa Franca Minnucci che parlerà di “Gabriele D’Annunzio: tra poesia e arte” e la Prof.ssa Maria Concetta Nicolai autrice della ricerca e della traduzione di “Sancti Cethei, Martyris et Episcopi”; alle 21.15 “La notte dei Poeti” con Michele Placido e le musiche originali del maestro Davide Cavuti e la partecipazione dell’attore Brenno Placido accompagnato alla chitarra da Alessandro Giovannini e con il violinista Antonio Scolletta; l’appuntamento delle 23.15, a Piazza D’Albenzio, sarà un omaggio al Tango con lo show “Mi Buenos Aires querido” con i ballerini Anibal Castro e Sofia Victoria e con i musicisti Andres Langer al pianoforte e Martín Diaz González, alla chitarra e alla voce. Domenica 18 agosto, alle ore 18.30, a Piazza D’Albenzio, il “Pomeriggio Baby” con “Il pentagramma impazzito” a cura dell’Accademia Musicale di Spoltore; alle ore 19.30, a Piazza Di Marzio, la presentazione del libro “Io, il guerriero” di Daniela Del Ponte sulla storia della vita del guerriero di Capestrano, Edizioni Il Viandante (2019); alle 21.15, a Largo San Giovanni, (ingresso a pagamento) il concerto “La musica è pericolosa” del Premio Oscar Nicola Piovani, con il suo ensemble; 2alle ore 23.15, a Piazza D’Albenzio, il “Concerto Tributo a Gianna Nannini” con la Gianna Love Band composta da Daniela Del Ponte, lead vocals, Gianni De Chellis, lead guitar, Max Pieretti, piano e keyboards, Marco Collina, bass, Andrea Spinozzi, drums. Lunedì 19 agosto, alle ore 21.15, a Piazza D’Albenzio, l’ultimo appuntamento con il “Pomeriggio Baby” con “La musica e le parole” con l’Accademia Musicale di Spoltore; alle ore 19.30, a Piazza Di Marzio, l’appuntamento culturale dedicato ad un grande spoltorese, lo scienziato Balbino Del Nunzio, e l’incontro intitolato “Un maestro di scienza e di vita: Balbino Del Nunzio”, presentato dal Prof. Francesco Mutignani; alle ore 21.15, a Largo San Giovanni, la chiusura della kermesse con il “Premio Spoltore Ensemble” e la partecipazione di Pino Ammendola, Debora Caprioglio, Edoardo Siravo e con il Maestro Germano Mazzocchetti; si esibiranno il tenore Nunzio Fazzini (con l’omaggio a Francesco Paolo Tosti) e il chitarrista Andrea Castelfranato; la serata sarà condotta da Mila Cantagallo. Il “Premio Spoltore Ensemble” alla memoria sarà assegnato ad Arnoldo Foà e verrà ritirato da Anna Foà, moglie del maestro; per il miglior spettacolo, il riconoscimento è stato attribuito ad “Aspettando Godot” con la regia di Maurizio Scaparro e all’editore e fotografo romano Pietro Nissi il premio come miglior fotografo di scena. Il “Premio Spoltore Ensemble” è stato realizzato dallo scultore Igor Cascella.

INGRESSO

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito fatta eccezione per il concerto del Maestro Nicola Piovani (biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets).