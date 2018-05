Pescara, kickboxing e oltre: la grande notte del Fight Clubbing

Il Pala Giovanni Paolo II si appresta ad accogliere l’evento che vedrà la partecipazione dei migliori campioni degli Sport del Ring. Sette abruzzesi in gara, match clou il Super Fight tra il pluricampione del mondo Nando Calzetta ed il campione francese Aydin Kucuk

PESCARA – Il conto alla rovescia è terminato. Oggi, sabato 19 maggio il Pala Giovanni Paolo II si appresta a ospitare il grande evento di kickboxing e non solo. Ieri in conferenza stampa è stato presentato nei dettagli il programma della 23° edizione del Fight Clubbing International Championship. Un programma molto fitto che avrà inizio sin dalle prime ore del pomeriggio con gli atleti dilettanti che scalderanno il Palazzetto con i loro match pre-campionati.

Quindi una fitta rete di incontri che coinvolgerà oltre mille atleti di ben 30 nazioni. Una grande cornice di pubblico è attesa ricordando i dati della precedente edizione con ben 2100 spettatori. Non mancheranno personaggi del mondo dello spettacolo, delle Istituzioni e dello Sport come le star Alessio Sakara, Giorgio Petrosyan e Fabio Siciliani che assisteranno da bordo ring allo show dei campioni.

L’assessore allo Sport Giuliano Diodati ha parlato della motivazione del cambio location dettata dalla grande crescita dell’evento sempre più seguito. Un appuntamento che porterà tanti atleti e sostenitori da tutta Italia. Con l’assessore presenti anche alcuni dei protagonisti di questa giornata dagli organizzatori Andrea Sagi, Maurizio D’Aloia e Fabio Bindi agli atleti: il pluricampione del mondo Nando Calzetta, la Campionessa Italiana Miriam Vivarini e Federica Sbaraglia, i Campioni Francesi Aydin Kucuk e Mohssin Chouikh, il Campione Moldavo Maxim Radu e i campioni Pescaresi Mattia Buccella e Davide Di Deo.

IL GRANDE SHOW, IL PROGRAMMA

Andrea Sagi, organizzatore dell’evento ha riferito che saranno presenti ben 7 atleti abruzzesi sui 22 in gara. Un vero e proprio show costituito da 4 eventi che saranno seguiti su Rai Sport e su Fight Network, Canale 62 del Digitale Terrestre.

Le grandi MMA internazionali, targate Road to Bellator, approderanno a Pescara con il Titolo Italiano PRO tra Davide Di Deo e Luca Armetta, le finali Bellator tra Enzo Tobbia e Iurie Lapicus, il match tra Angelo Marchesani dell’American Top Team di Alessio Sakara e Michelangelo Colangelo, e il fight internazionale tra Maxim Radu e Borko Stojanovic, che entreranno nell’ottagono per provare a conquistare la qualificazione per gli USA.

Enorme attesa per la main card dell’evento, con un’entusiasmante Finale Oktagon tra Miriam Vivarini e Chiara Vincis, l’attesissimo rematch tra Federica Sbaraglia e Sveva Melillo, ed i match di Selezione Oktagon tra Mattia Buccella e Alfredo Denis e Mattia Solarino contro Patrizio Piscitelli.

A seguire la grande Sfida tra Nazioni, per tutti gli appassionati K-1 e Kickboxing, con l’attesissima sfida tra Nazioni, avente come match clou il Super Fight tra il pluricampione del mondo Nando Calzetta ed il campione francese Aydin Kucuk e il campione italiano Siviero Ivano che combatterà sul ring contro il francese Chouikh Mohssin.

In apertura prevista la Grande Boxe e le selezioni internazionali di Muay Thai Road To Bangkok con il Titolo Italiano tra Matteo Musarò e Antonio Gicco mentre durante la serata, oltre agli 11 match professionistici di Kickboxing, MMA e Muay Thai e ai 9 match di apertura di Pugilato, si potrà assistere ad una serie di esibizioni e spettacoli multidisciplinari che trasformeranno l’evento in un vero e proprio Show a 360° gradi, per appassionati di ogni genere.

Spettacoli di Danza Contemporanea e Danza Moderna, Sfilate di Moda con l’elezione di Miss Mediterraneo, intervalli musicali con Orchestra Sinfonica, dj set internazionale, dimostrazioni di difesa Personale per donne e bambini, esibizione di Karate e forme musicali, combattimenti Medievali e Spettacoli di Acrobatica Aerea, con artisti che si esibiranno usando tessuti, cerchi e trapezi.