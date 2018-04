Pescara, Fight Clubbing: il 19 maggio la 23° edizione

Al Palasport Giovanni Paolo II parteciperanno all’evento i migliori campioni degli Sport del Ring

PESCARA – Sabato 19 maggio 2018,al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara si terrà la 23° edizione del Fight Clubbing International Championship,il più grande evento di Kick Boxing del Sud Italia. Nuova location, un programma fittissimo con la partecipazione dei migliori campioni degli Sport del Ring che dovranno contendersi, in un’arena gremita da oltre 2.000 persone, l’accesso ai grandi circuiti mondiali. Le passate edizioni hanno visto negli ultimi anni la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da 30 differenti Nazioni, registrando la presenza di 2100 spettatori nell’ultima edizione del 2017.

Personalità del mondo dello spettacolo, delle Istituzioni e dello Sport, come le star Alessio Sakara, Giorgio Petrosyan e Fabio Siciliani, assisteranno da bordo ring allo show dei campioni. Il Campionato Internazionale Fight Clubbing si svolgerà in collaborazione con: OKTAGON (il più grande evento europeo di Sport da Combattimento), BELLATOR (la più prestigiosa organizzazione mondiale di MMA), ISKA (la più grande federazione mondiale di Kickboxing), FIGHT 1 (Il miglior circuito Italiano), WKU (World Kickboxing and Karate Union), CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale riconosciuto dal CONI) e FPI (Federazione Pugilistica Italiana). Stamane la presentazione all’Aurum con l’assessore allo Sport Giuliano Diodati, Andrea Sagi e Maurizio D’Aloia, motori dell’evento e una rappresentanza dello staff, Angelo Gileno (boxe trainer) e Fabio Bindi, oltre a una rappresentanza dei 7 abruzzesi in gara, Ivano Siviero Angelo marchesani, Mattia Buccella, Davide Di Deo.

“Salutiamo la seconda edizione di un evento sportivo importante per la città con la partecipazione di atleti nazionali e internazionali e che ha riscosso un grandissimo successo di partecipazione e pubblico nel 2017, quando abbiamo deciso di puntare su questo evento – così l’assessore Giuliano Diodati – Parliamo di arti marziali che crescono sempre di più qui da noi, il cambiamento di location dimostra l’attenzione che Pescara ha dimostrato alla prima e non solo Pescara, ma tutta la penisola, per un evento considerato fra i maggiori delle discipline in tutta Italia. Si tratta di un appuntamento che ci vede interpreti di queste pratiche sportive, per promuovere la città e per dimostrare la grande vitalità di cui la nostra regione si fa portatrice anche nella dimensione dello sport. Appuntamento al 18 maggio con il face to face degli atleti che si terrà in Sala Giunta e che sarà occasione anche per raccontare gli ultimi dettagli il giorno prima della manifestazione”.

“A distanza di un anno dalla prima edizione siamo arrivati alla 23esima edizione del Fight clubbing – aggiungono Andrea Sagi, Maurizio D’Aloia, Angelo Gileno e Fabio Bindi, organizzatori dell’evento e dei vari segmenti organizzativi – quest’anno siamo al Pala Giovanni Paolo II dopo successo della passata edizione che ha registrato più di 2.000 presenti, feedback positivi ed ha elevato il livello del match sia per titoli che per atleti. Avremo 22 atleti che si affronteranno, di cui 7 abruzzesi: 4 eventi in un unico show, trasmessi su Rai Sport e su Fight Network, Canale 62 del Digitale Terrestre! Le grandi MMA internazionali, targate Road to Bellator, approderanno a Pescara con il Titolo Italiano PRO tra Davide Di Deo e Luca Armetta, le finali Bellator tra Enzo Tobbia e Iurie Lapicus, il match tra Angelo Marchesani dell’American Top Team di Alessio Sakara e Michelangelo Colangelo, e il fight internazionale tra Maxim Radu e Borko Stojanovic, che entreranno nell’ottagono per provare a conquistare la qualificazione per gli USA.

Enorme attesa per la main card dell’evento, con un’entusiasmante Finale Oktagon tra Miriam Vivarini e Chiara Vincis, l’attesissimo rematch tra Federica Sbaraglia e Sveva Melillo, ed i match di Selezione Oktagon tra Mattia Buccella e Alfredo Denis e Mattia Solarino contro Patrizio Piscitelli. A seguire la grande Sfida tra Nazioni, per tutti gli appassionati K-1 e Kickboxing, con l’attesissima sfida tra Nazioni, avente come match clou il Super Fight tra il pluricampione del mondo Nando Calzetta ed il campione francese Aydin Kucuk e il campione italiano Siviero Ivano che combatterà sul ring contro il francese Chouikh Mohssin.

In apertura, infine, la Grande Boxe e le selezioni internazionali di Muay Thai Road To Bangkok con il Titolo Italiano tra Matteo Musarò e Antonio Gicco.

Nel corso della serata, oltre agli 11 match professionistici di Kickboxing, MMA e Muay Thai e ai 9 match di apertura di Pugilato, assisteremo ad una serie di esibizioni e spettacoli multidisciplinari che trasformeranno l’evento in un vero e proprio Show a 360° gradi, per appassionati di ogni genere: Spettacoli di Danza Contemporanea e Danza Moderna, Sfilate di Moda con l’elezione di Miss Mediterraneo, Intervalli musicali con Orchestra Sinfonica, DJ SET internazionale, Dimostrazioni di Difesa Personale per Donne e Bambini, Esibizione di Karate e forme musicali, Combattimenti Medievali e Spettacoli di Acrobatica Aerea, con artisti che si esibiranno usando tessuti, cerchi e trapezi.

Nel pomeriggio del 19, dalle 15 alle 18 spazio anche agli atleti dilettanti che scalderanno il Palazzetto con i loro match pre-campionati”.

“La maggior parte dei match si svolge fuori, è un onore combattere in Abruzzo – dicono Ivano Siviero Angelo Marchesani, Mattia Buccella, Davide Di Deo, alcuni degli atleti di casa – è come un piccolo sogno nel cassetto che si avvera, una bella vetrina per noi atleti e i match ci consentono di confrontarci con atleti di alto livello. Si tratta di un evento di alta qualità, per questo cresce e attira sia l’attenzione di tantissimi appassionati che ci seguono o vengono in palestra, ma anche di quanti vorrebbero crescere e cercano informazioni. Sarà un onore per noi tornare a combattere sul campo o esprimerci per la prima volta, ma praticamente a casa. Cercheremo per tutte queste ragioni di fare una bella figura!”