Pescara, Joint-Secap: un webinar per fare il punto sul progetto UE

PESCARA – Il Comune di Pescara partner di riferimento del progetto Joint-Secap, che mette al centro il potenziamento delle competenze e delle buone pratiche di intervento degli enti locali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, integrando la pianificazione climatica con quella energetica (ad esempio dei PAES esistenti o di strumenti simili) e adottando un approccio sovra-locale, che porti alla redazione, appunto, di JOINT SECAP nell’ambito del quadro proposto dal Covenant of Mayors.

Nel 2103 fu la Commissione Europea, insieme all’Agenzia Europea per l’Ambiente, a creare la piattaforma Climate-ADAPT e a lanciare nel 2014 “l’Iniziativa sull’adattamento ai cambiamenti climatici” per coinvolgere le città nell’affrontare tali tematiche. Nel 2015 le due iniziative parallele del Covenant of Mayor – la prima rivolta a lavorare sulla mitigazione attraverso i PAES e la seconda rivolta a lavorare sull’Adattamento attraverso i Piani clima – si sono fuse in un’unica iniziativa che promuove un approccio integrato per affrontare le questioni climatico-energetiche. Ciò da luogo al Nuovo Patto per i Sindaci e ai nuovi PAES – detti PAESC, con l’integrazione della componente climatica. L’obiettivo è proprio quello di rendere più performanti le politiche di settore in ordine alla capacità di adattamento dei territori e della Governance ai mutamenti del clima.

Il webinar

In questa direzione è stato organizzato per domani 25 giugno un webinar dal titolo “Il Patto dei Sindaci e i piani d’azione congiunti: un approccio regionale per la pianificazione e il monitoraggio dell’adattamento climatico locale”. Ai lavori interverranno il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale Nicola Campitelli e, per il Comune di Pescara, il vicesindaco Giovanni Santilli. Modererà l’evento Manuela Gervasi – de “Il Patto dei Sindaci. Bruxelles”. Previsti gli interventi di tecnici, dirigenti e funzionari della Regione, accademici.

La Regione Abruzzo illustrerà i punti salienti della nuova programmazione 2021-2027 e il ruolo delle Regioni nella realizzazione dei piani d’azione congiunti. Al fine di fornire degli strumenti utili alla redazione dei piani d’azione per il clima e l’energia (PAESC), verrà inoltre illustrata l’esperienza in corso del progetto “Joint-Secap” nell’ambito della quale la Regione e i Comuni abruzzesi stanno realizzando i piani d’azione congiunti secondo la logica di distretto per aree climatiche omogenee.

L’area pilota individuata dal Comune di Pescara ricomprende gli ambiti territoriali strettamente connessi per contiguità del tessuto urbano e condivisione di problematiche ambientali legate alle alterazioni climatiche, individuati nei comuni costieri e in quelli ubicati sulla parte terminale dell’asta del fiume Pescara, ossia Montesilvano, Francavilla, Spoltore, San Giovanni Teatino e Chieti.

I partner

Il progetto JOINT SECAP, inserito in un programma di Cooperazione che vede il Comune di Pescara in partnership con l’Università degli Studi Camerino – UNICAM, l’IRENA – Istrian Energy Agency, il Comune di San Benedetto del Tronto , la Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems SDEWES – Croazia, con Primorsko – Goranska, la Contea di Split – Dalmatia e il Comune di Vela Luka – Korcula.

Finanziamenti

Il progetto è finanziato all’85% fondi FESR – 15% Fondo Di Rotazione Nazionale

IMPORTO: € 276.487,50.

Ulteriori dettagli sul sito istituzionale del Comune di Pescara seguendo il percorso “Il Comune” e quindi “Progetti comunitari”.