Castelli, sfalcio dell’erba sulla provinciale: per Seca situazione insostenibile

CASTELLI – La situazione sulle strade provinciali è ormai insostenibile, la vegetazione sta travolgendo le carreggiate mettendo in serio pericolo gli automobilisti e, non di secondaria importanza, danneggiando il decoro del nostro territorio.

“La situazione è ormai insostenibile, la vegetazione sta ormai prendendo il sopravvento, sollecito l’Ente Provincia affinché avvii rapidamente lo sfalcio dell’erba sulle strade di sua competenza. La visibilità e notevolmente ridotta dalla vegetazione e il rischio per gli automobilisti è elevatissimo, poi c’è il problema del decoro, stiamo facendo il massimo per ripartire dopo questa pandemia, presentare un paese in queste condizioni ai turisti è veramente vergognoso” commenta il Sindaco Rinaldo Seca.