Pescara, interruzione idrica il 14 maggio: cronoprogramma dei lavori

Gli interventi di ACA avranno inizio alle 9 e proseguiranno fino a sera. Le ore pomeridiane e serali quelle con maggior carenza d’acqua

PESCARA – Giovedì 14 maggio 2020 è programmato un intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione saracinesche di linea, della rete di Pescara Nord. Per effettuare tale intervento verrà chiusa l’erogazione idrica nel quadrilatero indicato nella planimetria allegata compreso tra il fiume Pescara, la riviera Nord, confine di Montesilvano, Via dell’Emigrante, Via Caravaggio e Via Ferrari.

Cronoprogramma dei lavori

Ore 9: inizio operazioni di chiusura

Ponte G. D’Annunzio/Piazza Garibaldi

n.1 chiusura saracinesca DN700

n. 2 chiusura saracinesche DN400

n.1 apertura saracinesca scarico Rampigna

Corso Vittorio Emanuele/Via Michelangelo (rotatoria)

n.1 chiusura saracinesca DN700

n.1 chiusura saracinesca derivazione NORD adduttrice DN 500

n.1 apertura saracinesca scarico DN 250

Via Fabrizi / angolo Via Genova

n.1 chiusura saracinesca DN200

Via Venezia /angolo Via Firenze

n.1 chiusura saracinesca DN150

Ore 11: inizio interruzione saracinesche

La duranta dell’intervento di sostituzione saracinesche avrà inizo alle ore 11 e durerà otto ore

Corso Vittorio Emanuele/angolo Via Venezia

N.1 saracinesca DN 250 – stacco Via Venezia fornisce acqua a tutta la zona centrale

N.1 saracinesca DN 250 -stacco verso il Ponte Risorgimento serve la zona del porto

Corso Vittorio Emanuele/angolo Via Palermo

N.2 saracinesca DN 250 – stacco Via Palermo e Via L’Aquila

Corso Vittorio Emanuele/angolo Via Ravenna

N.1 saracinesca DN 250 – stacco Via Ravenna

Corso Vittorio Emanuele/angolo Via Roma

N.1 saracinesca DN 250 – stacco Via Roma

Ore 19.30 inizio manovre di riapertura saracinesche e chiusura degli scarichi

L’immissione dell’acqua nella condotta “Adduttrice” avverrà in modo graduale per scongiurare il cosiddetto “colpo d’ariete”, che potrebbe sreare danni, nelle giunzioni, alla condotta principale ma soprattutto a quelle condotte più piccole e ritardare quindo la regolare fornitura idrica della città

Ore 21 Fine manovre di riapertura delle saracinesche

La regolarizzazione della pressione nelle condotte, quind la stabilità della fornitura idrica, non avverrà prima della mattinata del giorno successivo.

I disagi di maggiore carenza idrica avverrà nelle ore pomeridiane e serali nel momento in cui cominceranno a svuotarsi i serbatoi di autoclave di condomini.