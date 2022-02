Pescara, incontro del sindaco Carlo Masci con Diana Di Meo

PESCARA – «La battaglia di civiltà e giustizia di Diana Di Meo ha l’appoggio incondizionato del sindaco e dell’Amministrazione comunale di Pescara». Carlo Masci ha accolto con queste parole a Palazzo di Città la studentessa e arbitra di calcio pescarese che ha denunciato la squallida diffusione di video privati non piegandosi a un ricatto morale. Nei giorni scorsi il primo cittadino le aveva peraltro indirizzato una lettera privata per manifestarle la piena solidarietà e il plauso per il suo coraggio nel non nascondere quanto accadutole sul web.

Durante l’incontro, nel ringraziare Masci per la sua vicinanza e quella delle istituzioni, Diana Di Meo ha preannunciato di aver ricevuto da Bruxelles un invito a parlare della sua esperienza al Parlamento europeo. Il sindaco le ha ribadito il supporto personale e quello della città, perché episodi simili devono essere portati alla luce e denunciati, per spezzare la catena dell’omertà e della vigliaccheria anonima della rete.