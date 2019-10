Pescara, Giornata Nazionale dell’AIDO: il 5 ottobre al Matta

PESCARA – La Giornata Nazionale dell’AIDO si terrà allo Spazio Matta di Pescara sabato 5 ottobre 2019, a partire dalle ore 15.30.

Alla presentazione dell’evento sono intervenuti il sindaco Carlo Masci, la dott.ssa Daniela Maccarone, responsabile del Centro Regionale per i Trapianti della Regione Abruzzo e Molise, la dott.ssa Rosa Maria Zocaro, direttore dell’ U.O.C. Terapia Intensiva e Anestesiologia della ASL Pescara, Valentina Di Romano (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), il coordinatore del CSV Pescara Lorenzo Di Flamminio, Giuseppina Pasetti, presidente del gruppo AIDO di Pescara, i musicisti Giacomo Salario e Pino Petraccia il referente Games Accademy di Pescara, Fabio Zuccarini e la grafica Lisa Pallini.

Presenti anche Michele Falco, segretario dell’AIDO di Pescara e la socia AIDO Lidia Di Pomponio.

La presidente Giuseppina Pasetti ha spiegato che in Abruzzo gli associati AIDO ammontano a 18mila mentre a Pescara gli iscritti sono 5000. Le liste di attesa nazionali per tutti gli organi contano quasi 9000 pazienti.

La dott.ssa Zocaro ha invece illustrato il delicatissimo rapporto che si instaura con i familiari del defunto nel momento in cui viene esaudita la scelta della donazione. Un rapporto che nasce sulle basi della massima sofferenza ma che poi si trasforma in un atto di grande amore con la consapevolezza di poter donare la vita ad altre persone.

Lorenzo Di Flamminio ha illustrato la sinergia tra CSV e Spazio Matta per ospitare eventi e corsi formativi di alto livello sociale. Fabio Zuccarini ha precisato che la scuola del fumetto intende costruire una giornata basata sulla consapevolezza della donazione come gesto di vita.

Il sindaco Carlo Masci ha sottolineato l’altissima valenza sociale e morale della donazione di organi e il compito assolutamente meritorio di associazioni come AIDO che nel Comune di Pescara troveranno sempre il massimo sostegno. Altrettanto essenziale il ruolo del volontariato che ormai accompagna in quasi tutte le attività le istituzioni pubbliche.

La giornata organizzata allo Spazio Matta si aprirà con un aperitivo e con l’esibizione di vari musicisti, oltre alla realizzazione di disegni dal vivo con gli artisti della Games Academy di Pescara e Scuola Internazionale di Comics.

