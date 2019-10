Pescara, futuro commerciale accessibile a tutti

Incontro odierno tra Associazioni di categorie e Amministrazione Comunale per rendere fruibili gli spazi commerciali ai disabili

PESCARA – Accordo tra Comune e Associazioni di categoria per arrivare all’eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la fruizione delle attività commerciali da parte dei disabili. Questa in sintesi la risultanza dell’incontro avvenuto oggi in Comune e che ha visto presenti oltre al Sindaco Carlo Masci, l’Assessore alle attività produttive Alfredo Cremonese, il Direttore Generale Tommaso Vespasiano, il Capo di Gabinetto Guido Dezio e per le associazioni Carlo Nicoletti (Confcommercio), Massimiliano Pisani (Confartigianato Commercio), Gauro Zulli (Confcommercio), Carmine Salce (CNA) e Marco Canale per conto della Confesercenti.

Il sindaco ha sottolineato che nell’incontro si è giunti a un accordo che porterà i commercianti con attività servite da gradini a dotarsi di pedane mobili e campanello esterno per permettere ai disabili di poter fruire senza problemi dell’ingresso in negozio.

“L’utilizzo di pedane mobili – ha precisato il Sindaco Carlo Masci – permetterà a tutti i negozi di essere accessibili ai disabili che devono vivere la giornata a pieno, senza avere nessuna barriera. Da parte sua il Comune continuerà a creare condizioni per cui in un futuro molto prossimo non ci saranno più barriere ma spazi complessivi per i disabili e per i cittadini normali. É un obbietivo a cui tenderà l’Amministrazione Comunale nel corso degli anni futuri mentre ora diamo una risposta che ci è stata chiesta mettendo insieme i commercianti e l’Ente per un’operazione congiunta. Il Comune realizzerà, sulla falsariga di quanto fatto in altre città, una APP chiamata “Pescara accessibile a tutti” nella quale i commercianti che avranno eliminato le barriere architettoniche potranno promuovere la propria attività”.