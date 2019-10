Maratona Dannunziana 2019, torna classica del podismo abruzzese

PESCARA – “La Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori raddoppia quest’anno la propria partecipazione alla ‘Maratona Dannunziana 2019’, la classica del podismo abruzzese autunnale in programma per domenica prossima, 20 ottobre, a Pescara. La Lilt sarà presente in piazza Salotto già da sabato pomeriggio, 19 ottobre, con tutti i nostri volontari per promuovere il mese della prevenzione oncologica del tumore al seno, il Nastro Rosa 2019, offrendo a tutte le atlete e ai cittadini la prenotazione alle visite gratuite e soprattutto con noi avremo l’Azienda Named e la Farmacia Russo, sponsor ufficiale della Maratona alla quale fornirà gli zainetti gara con il logo della Lilt, che ci aiuteranno a divulgare le buone prassi per una sana alimentazione utile alla prevenzione e sull’utilizzo di integratori corretti per gli sportivi. Lo sport è parte integrante della prevenzione: pensiamo che oggi il 10-15 per cento della popolazione può non ammalarsi di cancro facendo sport e per questo la Lilt ha stipulato da anni protocolli d’intesa ad hoc con il Miur e con il Coni, nazionale e regionale”.

Lo ha ufficializzato il Presidente della Lilt – Sezione Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo nel corso della conferenza stampa odierna convocata per presentare la diciannovesima edizione della Maratona dannunziana, organizzata da Uisp e Vini Fantini. Ad aprire la conferenza stampa è stato il sindaco di Pescara Carlo Masci, il quale ha sottolineato come “l’elemento di straordinarietà della Maratona è il riuscire a coniugare i valori sani dello sport con l’Associazionismo: l’evento riunisce una miriade di volontari e quando al rispetto delle regole si unisce la solidarietà abbiamo due elementi fondanti della nostra società”. E a margine del proprio intervento il sindaco Masci ha consegnato la medaglia della Maratona a Mario Straccia, il papà di Roberto, tragicamente scomparso a Pescara, annunciando che “a Roberto tra qualche mese intitoleremo la nuova Biblioteca Universitaria che stiamo allestendo in via Tirino, all’interno di nuovi spazi comunali”.

“Ormai la Lilt ha siglato un gemellaggio concreto con l’atletica e con il podismo e per il sesto anno consecutivo saremo presenti alla Maratona – ha sottolineato il Presidente Lombardo –, per portare avanti la nostra campagna a favore del connubio tra sport e salute, perché lo sport è uno degli strumenti per fare prevenzione contro tante malattie, a partire da quelle oncologiche. Oltre a condurre uno stile di vita sano, eliminando abitudini come il fumo delle sigarette o l’abuso di alcol, oltre a curare l’alimentazione preferendo i cibi anti-ossidanti, come frutta, verdura e olio extravergine d’oliva, noi stimoliamo la popolazione a fare sport, tanto e in maniera corretta e costante, perché l’uomo è nato per correre, non per stare seduto. L’azione della Lilt oggi si muove sulle tre direttrici della prevenzione primaria e infatti da nove anni entriamo nelle scuole, le ultime, in ordine di tempo, sono i licei scientifici e il liceo classico di Pescara; poi la prevenzione secondaria, con le visite gratuite come nel caso del Nastro Rosa 2019, e di recente abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica Mattarella il Decalogo dei Diritti del Malato, senza dimenticare che oggi la Lilt finanzia e fa personalmente ricerca, come a Pescara dove, con l’Università di Chieti, abbiamo avviato uno Studio di Genomica per bloccare la proteina colpevole dell’insorgenza del cancro alla mammella; infine la prevenzione terziaria con il reinserimento nel tessuto sociale, familiare e professionale di chi ha avuto il cancro ed è sopravvissuto. E proprio sull’asse della ricerca – ha aggiunto il professor Lombardo con Ilaria Bellomo della Farmacia Russo, sponsor della Maratona – sabato saremo in piazza con la Named, sponsor di eventi sportivi come il Tour de France o il Giro d’Italia, per dispensare consigli sulla corretta nutrizione per sportivi e non. Ovviamente come sempre sabato e domenica la Lilt non raccoglierà fondi, non lo facciamo da 15 anni, ovvero dalla nostra costituzione, ma piuttosto saremo in piazza per distribuire il nostro materiale informativo sul cancro e per promuovere la Campagna del Nastro Rosa 2019, offrendo a tutte le donne l’opportunità di partecipare allo screening gratuito del seno”.