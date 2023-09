Pescara, furto in un supermercato del centro: arrestato

PESCARA – Nel tardo pomeriggio di ieri, le unità operative della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenute presso un supermercato del centro città dove un quarantenne pescarese aveva perpetrato un furto, asportando merce per circa 400,00 euro. L’ uomo, dopo avere riempito il carrello con prodotti di vario tipo, invece di dirigersi verso le casse, è uscito dalla porta del carico e scarico merce, ma è stato notato da uno degli addetti alla vigilanza che è riuscito a bloccarlo in strada dove è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante immediatamente intervenuti. Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Pescara, in seguito ad udienza di convalida dell’arresto, ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

