La Braderm Roseto ritrova Giuseppe Francani e tre giovani giocatori

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 comunica che farà parte del roster che affronterà la Serie B Interregionale nella stagione 2023/2024 un gruppo di quattro giovani prospetti. La Braderm ritrova Giuseppe Francani, esterno classe 2004, e Claudio Paluzzi, ala classe 2005, che erano già parte della formazione che ha vinto la scorsa Serie C Gold: Francani ha segnato anche alcuni canestri, mentre Paluzzi è stato aggregato da Natale e ha esordito nell’ultima giornata. Sono, invece, nuovi membri a tutti gli effetti i due classe 2006 Lorenzo Laraia e Francesco Di Filippo: il primo proviene dalla Roseto Basketball Academy, il secondo dalla M&F Adriatica Giulianova. I giovani hanno già trovato spazio nelle rotazioni durante le prime amichevoli e in ogni allenamento si stanno facendo valere per guadagnare più minuti possibili.

