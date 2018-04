Pescara, furto in un’auto: arrestato in flagranza un 43enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato è intervenuta in via Toti, angolo viale della Riviera, a Pescara in quanto era stato segnalato un furto in atto su un’autovettura in sosta. Intervenuti sul posto, gli agenti della Volante hanno bloccato il malintenzionato, poi identificato per L. M., 43enne, originario del teramano, il quale, per introdursi nell’auto aveva infranto un finestrino e, rovistando all’interno del veicolo, asportava due telefoni mobili ed una sigaretta elettronica, poi occultati indosso.

I poliziotti hanno restituito gli oggetti al proprietario del veicolo ed arrestato in flagranza di reato il predetto per furto aggravato.

Nella mattinata odierna avrà luogo il giudizio direttissimo.

