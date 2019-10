Pescara, spaccio di droga: arrestato 32enne

PESCARA – Nella giornata di ieri 24 ottobre, personale della Squadra Mobile della Questura di Pescara, nel corso di un operazione di Polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, L.V. 32enne di Picciano (PE).

Gli agenti nel corso del servizio hanno, di iniziativa, sottoposto a perquisizione l’ uomo trovandolo in possesso di cocaina, la perquisizione poi estesa all’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire in totale 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Posto quindi in arresto in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, veniva accompagnato presso la locale Casa Circondariale.