Pescara, finiti i lavori alla sala settoria del cimitero di Colle Madonna

PESCARA – Completati i lavori di riqualificazione e adeguamento e riconsegnata all’attività per cui era stata concepita la Sala settoria (autoptica) del Cimitero di Colle Madonna. Si conclude così l’iter per il pieno recupero e per la funzionalità della struttura per la quale sin da luglio 2019 la Procura della Repubblica di Pescara aveva sollecitato un intervento che ne consentisse l’utilizzo.

Il locale è stato messo a disposizione dal Comune di Pescara ad Ambiente SpA nell’ambito del contratto di affidamento dei servizi cimiteriali. «Con delibera di giunta – così l’assessore ai cimiteri Mariarita Paoni Saccone – a ottobre del 2020 abbiamo stanziato 37.500 euro (oltre Iva) per consentire l’effettuazione dei lavori affidati all’impresa Sea Simoncelli srl che ha curato la realizzazione delle opere edili e degli impianti elettrici e meccanici. In questo modo è stata finalmente superata la fase nella quale era impossibile utilizzare tale struttura».

La riconsegna della Sala settoria è avvenuta alla presenza dell’assessore Paoni Saccone, del presidente della Commissione comunale ai lavori pubblici Massimo Pastore, del dirigente Fabrizio Trisi, del direttore di Ambiente Massimo Del Bianco e del responsabile di Sea Giancarlo Colaiocco.