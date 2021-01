Fine settimana all’insegna del tempo perturbato. Le temperatura minime e massime nelle quattro province dal 22 al 24 gennaio 2021

REGIONE – Nei prossimi giorni correnti umide e via via più tese sud-occidentali, richiamate da una vasta area depressionaria sull’Europa, investiranno la Regione. Previste giornate instabili con spunti piovosi in particolare sull’Abruzzo occidentale, più occasionalmente altrove. Il tutto accompagnato da un netto rialzo delle temperature, sotto i colpi di venti a tratti tesi, specie tra venerdì e sabato quando le raffiche potranno superare anche i 70km/h sui valichi appenninici.

Calo termico solo da domenica, con ritorno della neve in Appennino alle quote medie. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 22, 23 e 24 gennaio 2021.Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 22 gennaio



Tempo perturbato. Piogge più deboli e discontinue verso le coste. Il vento soffierà anche forte di Libeccio e Garbino, con affiche anche di oltre 60-70km/h sull’ Appennino Temperature in ulteriore rialzo. Mare mosso o molto mosso al largo.

Sabato 23 gennaio



La perturbazione giunta il giorno precedente agisce fino al mattino con piogge e rovesci. Temperature in calo, ma ancora relativamente miti. Neve inizialmente a quote elevate, in calo a 1200-1500m. Venti ancora sostenuti sud-occidentali o meridionali, anche forti in Appennino. Mare mosso, specie al largo.

Domenica 24 gennaio

É previsto il transito di una nuova perturbazione, responsabile di piogge e rovesci in rapido transito da Ovest verso Est. Temperature in calo, con neve inizialmente dai 1200-1500m, ma in calo a 700-1200m entro fine giornata. Venti anche forti dapprima da Sudovest, in rotazione a Nordovest entro sera specie sulle Marche. Mare mosso o molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (22, 23, 24 gennaio 2021)

PESCARA

LUN – min 10° max 15°

MAR – min 8° max 14°

MER – min 7° max 711°

CHIETI

LUN – min 5° max 14°

MAR – min 3° max 12°

MER – min 4° max 10°

TERAMO

LUN – min 5° max 14°

MAR – min 3° max 11°

MER – min 3° max 9°

L’AQUILA

LUN – min 7° max 9°

MAR – min -7° max 0°

MER – min 4° max 5°

