PESCARA – Giovedì 10 ottobre 2019, in occasione della Festività del Santo Patrono, gli uffici della Prefettura – U.T.G. di Pescara resteranno chiusi per l’intera giornata. Lo rende noto la Prefettura U.T.G. di Pescara. Anche le strutture del Campus Universitario della sede diPescara rimarranno chiuse per la Festa di San Cetteo.

Pescara, Festa Santo Patrono: uffici della Prefettura chiusi il 10 ottobre ultima modifica: da