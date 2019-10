Chieti, Piccolo Teatro dello Scalo: la stagione teatrale 2019/2020

Al via il 12 ottobre con Il tacchino di Georges Feydau la stagione teatrale 2019/2020 del Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti

CHIETI – Inizierà il prossimo 12 ottobre la nuova Stagione Teatrale del “Piccolo Teatro dello Scalo”, realtà culturale vivace e impegnata di Chieti, che quest’anno festeggia la sua dodicesima programmazione. Per la “prima” di sabato è annunciata la cerimonia di intitolazione del Teatro a “Nicola Sebastiani”, generoso imprenditore teatino, scomparso di recente, che grazie alla donazione di alcuni locali all’associazione “Il Canovaccio” ha permesso la realizzazione e l’attività del Piccolo Teatro dello Scalo.

Ieri mattina, il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio e il responsabile artistico del Teatro, Giancamillo Marrone, alla presenza della figlia di Sebastiani, Daniela, hanno illustrato il cartellone artistico alla Stampa.

E proprio Daniela Sebastiani ha voluto ricordare il legame del padre con il Piccolo Teatro dello Scalo “era il sogno di papà realizzare qualcosa in favore dei giovani, indirizzandoli all’arte, all’educazione del bello. Siamo felici delle attività di Giancamillo, di ciò che con grande passione coltiva: i locali concessi all’associazione sono il miglior investimento per il futuro dei nostri ragazzi”.

Un ricco cartellone artistico prenderà il via il prossimo fine settimana con due anteprime teatrali già andate in scena i giorni scorsi: “Pene d’amore perdute” di Shakespeare e “Le donne in Parlamento” di Aristofane.

19 spettacoli con 4 repliche, nuove produzioni del Piccolo Teatro dello Scalo, 14 pièce dei Teatri appartenenti al circuito dei piccoli spazi teatrali del Mediterraneo “Aderenze Teatrali”, sessioni di laboratori, letture sceniche di drammaturgie contemporanee andranno in scena nello spazio artistico di via Pescara alternando teatro antico, vaudeville, teatro classico, nuove scritture, teatro di memoria, teatro di impegno civile e sessioni di psicodramma con due esperte nazionali, Sabrina Iansante e Debora Tamanti, tra le novità assolute della provincia di Chieti e Pescara.

Ad impreziosire l’offerta culturale del Piccolo Teatro dello Scalo ci saranno i laboratori di teatro ragazzi e adulti, di canto lirico e moderno e di dizione a cura del M° Alessandro Pento, di Giancarlo Castorani e dello stesso Giancamillo Marrone.

Nel corso della conferenza stampa, il responsabile artistico Giancamillo Marrone ha voluto sottolineare il grande impegno profuso da “Il Canovaccio” nell’iniziazione dei più giovani al teatro: “sono tanti i giovani di Chieti e quelli dei paesi limitrofi che grazie al nostro spazio culturale e alla lungimiranza di Nicola Sebastiani si sono lasciati coinvolgere da questo mondo straordinario, avvicinandosi alla cultura. L’intitolazione di sabato è solo un piccolo gesto per rendere omaggio ad un uomo eccezionale che ha messo a disposizione dell’intera cittadinanza un bene proprio.

Tra le iniziative e i personaggi che vanno segnalati per questa nuova stagione – ha proseguito Giancamillo Marrone – desidero evidenziare la presenza dell’attore Francesco Montanari, protagonista di “Romanzo Criminale” e di altre note fiction televisive; le uniche date nazionali, il 22 e 23 febbraio, dello spettacolo “I Tre Moschettieri” di Dumas della Compagnia francese Aller – Retour Theatre Paris con adattamento e riduzione di Carlo Boso; la partecipazione della Compagnia del Piccolo Teatro dello Scalo al Festival Teatrale di Avignone con lo spettacolo “Merica Merica” e le sessioni di psicodramma con le psicologhe/psicoterapeute Sabrina Iansante e Debora Tamanti il 19 ottobre, il 16 novembre, l’8 febbraio e il 4 aprile”.

«Nicola Sebastiani era un galantuomo della nostra comunità – ha detto il Sindaco Di Primio – non posso che essere contento, dunque, che l’Associazione Il Canovaccio abbia deciso di intitolargli Il Piccolo Teatro dello Scalo, esempio vivo di chi produce cultura, di chi crede nei propri progetti e sogni. La passione di Giancamillo è esempio da seguire oltre che motivo di grande orgoglio per tutti; da solo o con pochi amici di palcoscenico è riuscito a costruire una realtà culturale che vive di luce propria, che riesce a programmare attività culturali con i soli incassi delle vendite dei biglietti e con zero sovvenzionamenti pubblici».

CARTELLONE DEGLI SPETTACOLI

12 OTTOBRE 2019 – ore 21:00 – 13 OTTOBRE 2019 – ore 18:00

“IL TACCHINO” di Georges Feydau

Regia di Giancamillo Marrone

Laboratorio ACTOR&DRAMA1 Associazione IL CANOVACCIO

“LA CLASSE. LO SCRUTINIO” di Giancamillo Marrone

liberamente ispirato al film La Scuola

Laboratorio THEATER IMMERSION

“LA SOTTILE LINEA GIALLA” di Giancamillo Marrone

liberamente ispirato a The Line

regia di Giancamillo Marrone

Produzioni Piccolo Teatro dello Scalo

ASS. COMPAGNIA “ IL CANOVACCIO ” DI CHIETI SCALO

“EVA” di Stefano Sanna

Teatro Le Sedie – ROMA

RETE ADERENZE TEATRALI

“CHI RESISTE NELLA PALUDE” di e con Francesco Lande

TEATRI EMERGENTI – Roma

“IL TRONO DI SANGUE” di William Shakespeare

Regia di Osea Cipriani con Giancarlo Castorani

Produzione Green Studio

TEATRI EMERGENTI – Roma

“SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ’ESTATE” adattamento e regia di G. Marrone

Laboratorio Actor 2018-2019

PRODUZIONI PICCOLO TEATRO DELLO SCALO

“COSÌ È SE VI PARE” di Luigi Pirandello

Regia di G. Marrone

PRODUZIONI ENSEMBLE STABILE PICCOLO TEATRO DELLO SCALO

“ASPETTANDO” di e con Matteo Cirillo

TEATRI EMERGENTI – ROMA

“I CARTA BIANCA” con Daniele Graziani e Lucio Dal Maso

TEATRO VARIETÀ

“LA PIÙ MEGLIO GIOVENTÙ” con Francesco Montanari

ALTRA SCENA MANAGEMENT – ROMA

RETE ALTRA SCENA

“SHOA”

Laboratori Piccolo Teatro dello Scalo 2018-2019

PRODUZIONI PICCOLO TEATRO DELLO SCALO

“IL TAVOLO VERDE” di Giovanni Gazzanni con Salvatore Mincione Guarino

CAST TEATRO – ISERNIA

RETE ADERENZE TEATRALI

* “I TRE MOSCHETTIERI” di Alexandre Dumas

Adattamento e riduzione di Carlo Boso

ALLER – RETOUR THEATRE PARIS

RETE ADERENZE TEATRALI

* Spettacolo vincitore del premio del Pubblico al Festival Mois Moliere di Versailles 2018

“ANTIOCHIA” testo e adattamento di Maria Paola Tedesco e Pierpaolo Saraceno

con Maria Paola Tedesco e Valentina Corti

TEATRO ONIRIKA DEL SUD – AUGUSTA

“UN DELIRIO A DUE” di Gaia Dellisanti

liberamente ispirato al teatro dell’assurdo di Ionesco

TEATRO LOCOS – Porto San Giorgio

RETE ADERENZE TEATRALI

“L’ODORE DELLA LIBERTÀ” di Salvatore Esposito

Regia di Ferdinando Smaldone

TEATRO ROSTOCCO – Acerra

RETE ADERENZE TEATRALI