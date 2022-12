Pescara, documenti falsi: la Polizia di frontiera arresta due persone

PESCARA – Continua senza sosta l’attività di controllo svolta dalla Polizia di frontiera presso l’aeroporto internazionale d’Abruzzo. Un uomo ed una donna sono stati tratti in arresto mentre tentavano di imbarcarsi sul volo per Londra delle ore 10.35, spacciandosi per cittadini del Lussemburgo. I due si presentavano ai controlli di polizia con i passaporti falsi, seppure molto ben realizzati, venivano smascherati dagli agenti della Polizia di Frontiera, i quali insospettiti dal fare reticente dei passeggeri hanno deciso di approfondire il controllo del documento e grazie alla sofisticata strumentazione in loro possesso sono riusciti a rilevare che il chip interno dei nuovi passaporti elettronici non risultava genuino. I due che si sono presentati come una coppia, anche se a seguito di colloquio si sono dichiarati semplici conoscenti, 36 anni lui e 40 anni lei, entrambi di origini iraniana, sono stati dichiarati in stato di arresto per uso di documenti contraffatti validi per l’espatrio.

Foto di repertorio