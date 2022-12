Ecocalendario 2023 utenze domestiche del Comune di Giulianova

Diffuso oggi il calendario relativo al ritiro dei rifiuti domestici per i mesi di gennaio e febbraio 2023. A marzo, l’ecocalendario completo.

GIULIANOVA – L’azienda che gestisce dallo scorso 15 dicembre il servizio dell’ igiene urbana, la Diodoro Ecologia, ha diffuso il calendario relativo al ritiro dei rifiuti domestici. Le modalità indicate saranno seguite nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Sono minime, le differenze rispetto a quello precedente. I turni settimanali restano infatti quasi invariati. Da marzo, la raccolta del vetro sarà suddivisa per aeree, ma arriveranno per tempo informazioni dettagliate. Sempre a marzo, sarà pubblicato un ecocalendario completo.

Le differenze rispetto all’ecocalendario 2022 sono tre:

1. al posto dei simboli delle varie frazioni sono adottati i colori;

2. in rosa sono evidenziate le raccolte anticipate o posticipate a causa di concomitanze festive;

3. gli sfalci verdi saranno raccolti il lunedì e il mercoledì, anziché il lunedì e il sabato.

Maggiori informazioni sono disponibili presso l’ecosportello, contattabile, come sempre, al numero verde 800701601.