Pescara, differiti i termini per la certificazione degli impianti termici

La soddisfazione di Confartigianato Imprese per la proroga dei termini di chiusura della campagna di certificazione degli Impianti termici

PESCARA – Confartigianato Imprese Pescara esprime soddisfazione per la decisione della Provincia che, in considerazione dell’emergenza Covid-19, su impulso della stessa associazione, ha differito i termini per la certificazione degli impianti termici nel biennio 2019-2020.

In particolare, il Consiglio provinciale, nella seduta di martedì scorso, ha deliberato di disporre la proroga dei termini di chiusura della campagna di certificazione degli Impianti termici per il biennio 2019/2020 dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021; di disporre che il termine ultimo per l’invio telematico da parte delle ditte di manutenzione delle certificazioni eseguite nel mese di febbraio 2021 valide per il biennio 2019/2020 sia posticipato al 31 marzo 2021; di disporre che il termine ultimo per la consegna a mano da parte delle ditte di manutenzione delle certificazioni eseguite nel mese di febbraio 2021 valide per il biennio 2019/2020 sia posticipato al 31 marzo 2021.