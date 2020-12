Pescara, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: un arresto

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto P.M., 54 anni pescarese, noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava ristretto agli arresti domiciliari in un appartamento in zona lungomare sud, a seguito di arresto in flagranza effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Pescara lo scorso 12 novembre, per reati inerenti le sostanze stupefacenti.

In quell’occasione era stato bloccato, appena uscito dalla sua abitazione, dagli investigatori i quali, appostati nei paraggi, avevano avuto modo di osservarlo ricevere in casa, in due distinte occasioni, alcuni giovani assuntori di cui uno minorenne, ai quali aveva ceduto una dose di hashish. Era stata pertanto perquisita la sua abitazione e così sequestrati ulteriori 80 grammi di hashish nonché 5 grammi circa di marijuana.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, recatisi presso il suo domicilio per notificargli un atto dell’Autorità Giudiziaria, percepivano un intenso odore di “fumo” proveniente dalla camera da letto dell’uomo. Procedevano, pertanto, a perquisizione, rinvenendo, su un mobile, sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di grammi 45,8.

P.M è stato pertanto tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.