Furto aggravato di auto a Montesilvano, polizia arresta giovane a Foggia

FOGGIA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Foggia ha arrestato un 27enne di Pescara per furto aggravato di auto. Verso le 6 della mattina, su segnalazione della sala operativa degli allarmi satellitari che indicava le coordinate di una Ford Fiesta rubata a Montesilvano nella notte, gli agenti di pattuglia si sono recati nella zona dove era stata segnalata la presenza della vettura.

Non appena intercettata la vettura oggetto di furto con a bordo due uomini, hanno proceduto al controllo fermando l’auto in via Crispi. Il conducente, sul momento, ha riferito di aver preso la macchina in prestito da un’amica.

In realtà le cose erano andate diversamente, e difatti gli Agenti sono risaliti alla denunciante, che aveva già il sospetto di chi potesse aver rubato la sua auto. Tempo addietro era scomparso dalla propria casa il doppione della sua auto, proprio quando il giovane fermato aveva svolto dei lavori da elettricista nell’abitazione.

Vistosi scoperto, il ladro/elettricista ha ammesso le sue responsabilità: pertanto è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, rinchiuso nella locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il passeggero, non essendo coinvolto direttamente nel furto, è stato indagato a piede libero insieme all’arrestato perché nell’auto sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso. La vettura rubata, intanto, è stata restituita alla proprietaria.