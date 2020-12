Diretta Pescara – Cosenza: ecco dove seguire la partita

Mercoledì 30 dicembre alle 15 si gioca Pescara – Cosenza, gara valida per la 16° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Mercoledì 30 dicembre, allo Stadio Adriatico Cornacchia, si giocherà Pescara – Cosenza, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. La squadra abruzzese che viene dalla brutta sconfitta esterna contro la Virtus Entella ed in classifica occupa il terzultimo posto con 12 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine calabrese che viene dal pari casalingo contro il Pisa ed in classifica occupa la quintultima posizione, insieme alla Reggina, con 14 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

Le due squadre si sono affrontate 27 volte a Pescara. Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, vittoriosi in ben tredici occasioni. Dodici i pareggi, solo due le affermazioni della squadra rossoblù. Quarantadue le reti messe a segno dai padroni di casa, contro le ventuno realizzate dagli ospiti.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Breda dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Fiorillo in porta, difesa composta da Guth, Bocchetti e Scognamiglio. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Omeonga e Memushaj mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Nzita e Bellanova. In attacco Maistro alle spalle di Galano. Probabile modulo 3-4-1-2 con Falcone tra i pali, reparto arretrato formato da Ingrosso, Idda e Legittimo. A centrocampo Sciaudone e Petrucci in cabina di regia con Corsi e Bittante sulle corsie esterne mentre davanti Balhouli agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Carretta e Petre.

Le probabili formazioni di Pescara – Brescia

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Nzita, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Bellanova; Maistro, Galano. Allenatore: Breda

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo, Corsi, Sciaudone, Petrucci, Bittante, Balhouli, Carretta, Petre. Allenatore: Occhiuzzi

Foto di repertorio