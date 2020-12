Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 30 dicembre 2020

Notizie del 30 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 451 i ricoverati, 38 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 30 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 47 nuovi casi e 9 decessi, che hanno portato il totale a 1.185. Gli attualmente positivi erano 11271, di cui 451 ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 38 in terapia intensiva, mentre gli altri 10783 erano in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 30 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Da oggi e fino a domenica 3 gennaio tutto il territorio nazionale é in zona rossa. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono prevista alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, é consentito a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private, con autocertificazione.

Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Aperti invece supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione e sportiva all’aperto in forma individuale. Il 4 gennaio si tornerà per un giorno in zona arancione perché il 5 e il 6 sarà di nuovo zona rossa per tutti.

Intanto, Dino Pepe ha presentato un emendamento con l’obiettivo di fronteggiare la crisi conseguente alla diffusione del virus Covid-19 istituendo, per l’anno 2021, un fondo straordinario di 1.000.000 di euro per l’erogazione di aiuti integrativi a sostegno della ristorazione abruzzese nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.