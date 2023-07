Pescara, controlli nei luoghi sensibili: sequestrati 10 grammi di hashish

PESCARA – Una decina di grammi di droga ritrovati e una persona segnalata: è questo il resoconto di un’altra scrupolosa attività di controllo del territorio, portata avanti dagli agenti della Squadra Volante nel pomeriggio di ieri su precise indicazioni del Questore Luigi Liguori.

I controlli, con l’ausilio di numerose pattuglie e l’unità cinofila, si sono concentrati nel centro città e in quei luoghi ritenuti particolarmente sensibili quali piazza S. Caterina, l’area di risulta e Piazza I° Maggio.

Gli agenti hanno, così, identificato nella sola giornata di ieri, oltre 150 persone, rinvenendo e poi sequestrando 10 grammi di hashish trovati abbandonati a terra e già confezionati in vari involucri, pronti per la vendita. Una persona, infine, è stata segnalata alla Prefettura in quanto sorpresa con una piccola quantità di sostanza stupefacente.