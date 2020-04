Pescara, approvata l’acquisizione delle piste ciclabili già della Provincia

Nella seduta pomeridiana , in videoconferenza,del Consiglio comunale sono stati esaminati nove ordini del giorno sull’emergenza Coronavirus

PESCARA – Si è riunito ieri pomeriggio in videoconferenza il Consiglio comunale di Pescara per affrontare i punti all’ordine del giorno rimasti in parte inevasi lo scorso 30 marzo. L’assemblea, incentrata in particolare sulle misure di sostegno alle imprese e alle famiglie finalizzate a contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria, in apertura aveva provveduto a licenziare un provvedimento di assestamento di bilancio su somme in entrata riferite alla ristrutturazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e al cespite finanziario inizialmente destinato a coprire i costi della tornata referendaria poi rinviata; sono passate, sempre a maggioranza, anche la proposta di delibera di revisione e correzione dei comparti del Piano Regolatore generale e di atti di pianificazione.

L’assise civica ha inoltre approvato in via definitiva l’acquisizione al patrimonio comunale di circa 4 chilometri di piste ciclabili già di proprietà dell’amministrazione provinciale e del valore di circa 4 milioni di euro (infrastrutture nella quasi totalità ricadenti lungo le golene sud e nord del fiume Pescara). Il decreto di rinuncia della Provincia, del 2017, ha dunque trovato la sua definizione e permette ora all’amministrazione di poter accelerare verso la realizzazione del progetto organico denominato Ciclopolitana, che prevede una rete di 40 chilometri di vie ciclabili sulla città di Pescara nel più ampio contesto del quadro di riferimento Biciplan che, negli intendimenti, potrebbe permettere di intercettare fondi nazionali ed europei.

L’ultimo punto all’ordine del giorno (il quarto) ha riguardato l’approvazione della proposta di delibera che permette – in presenza dell’emergenza Coronavirus – di far slittare le rateizzazioni non coattive, a far capo sulle annualità 2018 e 2019, della Tari e della Cosap, rateizzazioni che Adriatica Risorse potrà ridefinire solo dopo il 31 maggio 2020. Quest’ultima data, com’è noto, rappresenta invece la scadenza per il pagamento della prima rata 2020 della Tari (tassa sui rifiuti) e della rata unica Cosap. Le quattro delibere esposte hanno avuto anche il voto per l’immediata esecutività.

Infine, il Consiglio ha esaminato 9 punti all’ordine del giorno riguardanti le misure economiche e gli indirizzi da adottare nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. In particolare è stata votato all’unanimità un Ordine del giorno proposto dal sindaco Masci che prevede il pieno supporto alla Asl affinchè l’ospedale regionale di Pescara, pur in presenza della grave epidemìa in atto, non vada in ulteriore difficoltà nel garantire le altre prestazioni sanitarie extra-Coronavirus. A tal proposito, l’Ordine del giorno votato all’unanimità invita il sindaco e la giunta a sostenere l’azienda sanitaria affinché un centro “Covid hospital” possa essere ospitato all’interno della palazzina ex Ivap, separato quindi dal monoblocco dell’ospedale Spirito Santo.