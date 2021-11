Pescara, “Le nostre parole”: concerto di beneficenza di Gennaro Varone

PESCARA – Venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 21.00, presso il Teatro Circus di Pescara, si terrà il concerto benefico “Le nostre parole”, a sostegno di A.M.I.C.O. Onlus, l’associazione che si occupa di malformazioni infantili presso il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale di Pescara.

L’evento segnerà il ritorno delle attese serate benefiche promosse da Gennaro Varone, in collaborazione con Marisa Auletta, presidente dell’A.M.I.C.O. Onlus, e Andrea Mascitti, presidente della Società italiana di Cultura, questa volta alla conduzione di una squadra di musicisti e professionisti, più nutrita del solito.

Il pubblico parteciperà al concerto dell’autore e musicista, da sempre impegnato nella promozione di eventi uniti a preziose occasioni di beneficenza, e al contempo sosterrà una realtà associativa che, da anni, si impegna per migliorare la qualità della vita dei pazienti con malformazioni in età pediatrica.

Protagonisti dell’evento saranno i componenti della Q-Band così formata:

Gennaro Varone, voce e chitarra; Marco Corneli, chitarra, armonica, cori; Maria Michela Varone, tastiere; Elena Polidoro, voce e cori; Giacomo Chiulli, batteria; Sara Costantini, basso elettrico.

Il concerto accoglie ventidue brani, composti da Varone, che pur essendo compositore e musicista poliedrico da anni, inizia ad esibirsi in pubblico solo nel dicembre 2010.

“Cantare le mie canzoni in pubblico – dichiara Varone – è il mio modo di partecipare che siamo Comunità, uomini e donne uniti dalle stessa umanità, gli stessi sogni, le stesse emozioni. È insieme, che, soltanto, possiamo ricostruire, rendere migliore la nostra vita.”

L’acquisto dei biglietti, disponibili sulla piattaforma www.ciaotickets.com, consentirà alla cittadinanza di prendere parte, attivamente, alla raccolta fondi da destinare al trattamento delle patologie pediatriche.

