Pescara, Comune: conferiti i nuovi incarichi dirigenziali

PESCARA – A seguito alla revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente con il passaggio da una macro-struttura a matrice per funzioni a una organizzazione per obiettivi, visto il Decreto Sindacale n. 32 del 14/08/2019 con il quale è stato approvato l’avviso per il conferimento degli incarichi dirigenziali riservato ai Dirigenti di ruolo del Comune di Pescara con scadenza 02/09/2019; il sindaco Carlo Masci ha conferito oggi i seguenti incarichi dirigenziali ai Dirigenti di ruolo del Comune di Pescara.

AVVOCATURA

Avv. Paola DI MARCO

SETTORE GARE E CONTRATTI

Dott.ssa Maria Gabriella POLLIO

SETTORE RISORSE UMANE

Dott. Fabio ZUCCARINI

SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea RUGGIERI

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Ing. Aldo CICCONETTI

SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’

Dott.ssa Luciana DI NINO

SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO

Dott. Marco MOLISANI

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ANTIABUSIVISMO

Dott. Gaetano SILVERII

SETTORE AMBIENTE E VERDE

Arch. Emilio FINO

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE SPAZI PUBBLICI

Dott. Carlo MAGGITTI

SETTORE ENERGIA SOSTENIBILITA’ E MOBILITA’

Ing. Giuliano ROSSI

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -REGGENZA-

Vice Comandante Dott. Danilo PALESTINI

Il sindaco Carlo Masci ha inoltre attribuito l’incarico di Dirigente “ad interim” del Settore “Programmazione Provveditorato e Patrimonio” alla D.ssa Luciana DI NINO; l’incarico di Dirigente “ad interim” del Settore “Lavori Pubblici” al Dott. Ing. Giuliano ROSSI; l’incarico di Dirigente “ad interim” del Settore “Innovazione Sicurezza e Partecipazioni” al Dott. Andrea RUGGIERI e ha individuato, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi quali sostituti dei Dirigenti per i casi di assenza o impedimento fino a 30 giorni: Dott. Fabio ZUCCARINI per “Programmazione Provveditorato e Patrimonio”, Ing. Aldo CICCONETTI per Settore “Lavori Pubblici” e D.ssa Maria Gabriella POLLIO per il Settore “Innovazione Sicurezza e Partecipazioni.

In attesa di individuare il nuovo Comandante della Polizia Municipale, la reggenza del Settore è stata conferita al Vice Comandante dott. Danilo Palestini. Nei prossimi giorni il sindaco provvederà a individuare le figure dei coordinatori d’area all’interno dalle macrostrutture del Comune di Pescara.

“Si completa con le nomine fatte oggi – ha dichiarato il Sindaco Carlo Masci – la nuova organizzazione voluta a tempi di record dall’Amministrazione che presiedo e che pertanto vedrà la piena operatività a far data dal 16 settembre. Nelle prossime ore il Direttore Generale, secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, provvederà alle nomine dei Responsabili delle Posizioni organizzative. Auguro a tutti i Dirigenti e funzionari e a tutti i dipendenti un proficuo lavoro al servizio dell’intera Comunità Pescarese”.