Cosenza – Pescara, i biancazzurri convocati

Il tecnico Zauri ha stilato la lista dei giocatori che potranno essere impiegati per il match esterno in programma il 15 settembre alle ore 15

PESCARA – In vista della trasferta di domani, 15 settembre ore 15 a Cosenza (ecco dove seguire la diretta), il tecnico Zauri ha stilato la lista dei convocati. Intervenuto in conferenza stampa ha parlato dell’avversario descrivendolo come difficile da affrontare. Tra le cosa da evitare quella di concedere profondità alla squadra. Sarà necessario migliorare la fase difensiva cercando di restare più compatti. Dall’altra parte c’è Braglia che dovrà fare a meno di Litteri. Squalificato per la gara di domani ha parlato il secondo Occhiuzzi che ha così riferito sull’avversario: “Sappiamo di affrontare una squadra forte ma noi saremo pronti per dare battaglia. Per quanto concerne il mercato devo dire che il ds Trinchera ha svolto un ottimo lavoro. Nonostante le difficoltà è riuscito a metterci a disposizione una rosa completa e di ottimo livello”.

Convocati del Pescara per Cosenza

1 FIORILLO Vincenzo

12 KASTRATI Elhan

22 FARELLI Simone

2 CAMPAGNARO Hugo

13 CIOFANI Matteo

3 DEL GROSSO Cristiano

21 VITTURINI Davide

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

27 ZAPPA Gabriele

40 MASCIANGELO Edoardo

16 DRUDI Mirko

8 MEMUSHAJ Ledian

26 BUSELLATO Massimiliano

37 KASTANOS Grigoris

39 INGELSSON Suante

20 PALMIERO Luca

24 MACHIN José Kevin

7 CISCO Andrea

11 GALANO Cristian

32 TUMMINELLO Marco

19 MANIERO Riccardo

23 DI GRAZIA Andrea

10 BRUNORI Matteo

41 BOCIC Milos

Foto del tecnico Zauri fonte sito ufficiale Pescara Calcio