Pescara Comix & Games 2018 chiude con 70mila presenze

Prosegue il successo di pubblico dell’evento con oltre 10mila visitatori in più rispetto al 2017 nella tre giorni del 13, 14 e 15 aprile

SPOLTORE – Pescara Comix & Games continua a crescere: oltre 10.000 persone in più del 2017, circa 50 espositori, la collaborazione con Nintendo e il patrocinio di Lucca Comix. Sono solo alcuni degli ingredienti (quest’anno si è aggiunto il patrocinio del Comune di Spoltore) dell’appuntamento ideato da Daniele Forcucci, Mattia Sferrella e Stefano Salerno.

“I flussi registrati dal centro commerciale, circa 70.000 in tre giorni (venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 aprile 2018)” spiegano gli organizzatori “confermano la popolarità di Pescara Comix & Games”.

Anche quest’anno l’Arca di Spoltore si è trasformata in una grande festa per appassionati di fumetti, videogiochi, manga, cosplay e tutto il mondo della fantasia popolare. Spazio anche per tanti ospiti, tra i quali i doppiatori italiani degli Avengers cinematografici: tra i doppiatori ospiti Christian Iansante, Andrea Mete, Alex Polidori e Marco Mete.

Tra i disegnatori la stella è stata il maestro croato Goran Parlov, matita di tanti personaggi Bonelli e di varie storie del Punitore: tra queste la recente miniserie “The Platoon” scritta da Garth Ennis. Nello spazio Nintendo dedicato ai Pokèmon, anche gli youtubers Cydonia e Chiara.

Pescara Comix & Games tornerà ovviamente nel 2019: “dobbiamo ringraziare innanzitutto la direzione dell’Arca, il centro che ci ha ospitato per il quinto anno consecutivo, gli operatori degli stand e le associazioni che con la loro presenza rendono viva questa tre giorni. E’ grazie a loro se questa manifestazione è diventata una delle più note del settore in Italia” prosegue Stefano Salerno. La passione è il vero motore di Pescara Comix & Games: “anche noi siamo un gruppo di appassionati che ogni anno lascia il proprio lavoro per ritrovarsi in questo progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni: basti pensare che più volte siamo stati chiamati a rappresentare Pescara Comix & Games in altre fiere nazionali”.