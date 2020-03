Pescara, chiusura galleria San Giovanni, traffico deviato: ecco quando

Da domani giovedì 26 marzo e fino al 27 verifiche tecniche in entrambe le direzioni, a fasi alterne nella fascia fascia oraria 08-17

PESCARA – Anas effettuerà nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo alcune prove tecniche nella Galleria San Giovanni tra i chilometri 2,710 e 4,070 della strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”. Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, sia per il personale a lavoro che per la circolazione, la Galleria sarà chiusa il 26 in direzione Sud ed il 27 in direzione Nord, nella fascia oraria 08.00/17.00. Il traffico verrà deviato su viabilità comunale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148