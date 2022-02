Diretta Pescara – Carrarese: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 2 febbraio alle 21 si gioca Pescara – Carrarese, gara valida per la 21° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la ventunesima giornata di Serie C c’é anche Pescara – Carrarese, che si giocherà mercoledì 2 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 21. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Carrarese, valida per la ventunesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

Le dichiarazioni di Di Natale alla vigilia

“È la terza trasferta negli ultimi dieci giorni, dopo aver giocato solo tre giorni fa a Fermo. A Pescara ci aspetta una gara dal coefficiente di difficoltà elevato contro una delle squadre più importanti per profondità e qualità della rosa del girone e che viene da una serie di risultati positivi che testimoniano la crescita esponenziale del rendimento dei singoli e del collettivo. Inoltre, gli abruzzesi hanno un certo impianto di gioco ed un’ organizzazione di livello che sono improntate a cercare di controllare il gioco attraverso un giro palla avvolgente. Dovremo essere bravi a stare stretti tra i reparti, a ragionare in funzione uno dell’altro con particolare riguardo alle palle “sporche”, a quelle seconde palle che se sapremo fare nostre potranno togliere un po’ di certezze ai pescaresi”

L’arbitro

A dirigere il match sarà Mattia Caldera della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Markiyan Voytyuk di Ancona e Ivano Agostino di Cinisello Balsamo. IV ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari.

La presentazione del match

Gli abruzzesi vengono dal successo esterno per 1-3 contro il Pontedera e ripartono dalla quarta posizione con 34 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte; trentacinque gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto quattro successi e un pareggio siglando undici reti e incassandone quattro. “Abbiamo fatto un buon primo tempo, -ha detto Gaetano Auteri al temine della gara contro la Viterbese- a inizio ripresa abbiamo cominciato a correre un po’ meno e la partita é diventata emotiva e in tante occasioni non siamo stati bravi. Comunque tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. c’é sempre da migliorare, ora pensiamo alla Carrarese”. I toscani sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro la Fermana e sono noni, a pari merito con il Grosseto, a quota 28 punti, con un cammino di sei partite vinte, dieci pareggiate e sei perse; ventisei reti segnate e ventisette incassate. Il bilancio della Carrarese nelle ultime cinque partite giocate é di una vittoria e quattro pareggi con due gol fatti e nessuno subiti. “La partita è stata piuttosto bloccata ed equilibrata. -ha detto Antonio Di Natale al termine del match contro la Fermana- È stata una gara che ha vissuto di folate da una parte e dall’altra. A livello difensivo, abbiamo concesso poco e solo su calcio piazzato e su una ripartenza abbiamo corso qualche pericolo, invece ci siamo destreggiati piuttosto bene per eludere la prima pressione. In fase di possesso siamo stati timidi , la nostra gestione del pallone sarebbe potuta essere più fluida cosi da essere meno episodici nell’attacco della porta avversaria. Nel secondo tempo, i ragazzi si sono ripresentati più pimpanti e convinti e con Bramante ci siamo affacciati con una conclusione da fuori mentre Energe ha scoccato un bella conclusione che ha chiamato al grande intervento il portiere della Fermana. Continua la nostra striscia positiva ma con una migliore produzione offensiva che ,unita a questa fase difensiva che si conferma, consente di pensare che non tarderemo a tornare alla vittoria anche se le prossime sfide , con Pescara e Reggiana, sono davvero complicate dal punto di vista fisico e tecnico.” All’andata il Pescara vinse per 2-1.

QUI PESCARA – Auteri dovrà rinunciare ancora a Frascatore, Cancellotti e De Risio, positivi al Covid e all’infortunato Drudi. Probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Ingrosso, Illanes e Veroli. A centrocampo Memushaj e Pontisso; sulle fasce Zappella e Nzita. Tridente offensivo composto da Rauti, Ferrari e D’Ursi.

QUI CARRARESE – Di Natale potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Vettorel, davanti a lui Semprini, Rota, Marino e Imperiale. A centrocampo Battistella, Bernardotto e Pasciuti. Sulla trequarti Tunjov, di supporto alla coppia di attacco formata da Doumbia e Petrelli.

Le probabili formazioni di Pescara – Carrarese

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Diambo, Pompetti, Nzita; Rauti, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Ierardi, Frascatore, Rasi, Memushaj, Pontisso, Blanuta, Delle Monache, Clemenza, Chiarella, Cernigoi. Allenatore: Auteri.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Berardocco, Pasciuti; Tunjov; Doumbia, Petrelli. A disposizione: Mazzini, Grassini, Bevilacqua, Sabotic, Bertipagani, Infantino, Arcuri, Figoli, Energe, Bramante. Allenatore: Di Natale.