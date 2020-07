Pescara calcio, Andrea Sottil in conferenza stampa [VIDEO]

PESCARA – Dalle ore 11 di oggi, giovedì 9 luglio 2020, il neo tecnico del Pescara, Andrea Sottil sarà in conferenza stampa. Di seguito il video per seguire la diretta direttamente dal canale Pescara Calciotv. Ricordiamo che lo stesso mister ha preso il posto di Nicola Legrottaglie. Nella giornata di ieri si legge tra le righe del sito ufficiale dalla Pescara Calcio: “Quello di ieri (dalla Sicilia) è stato un viaggio impegnativo, ma… per fortuna con il Catania è andato tutto per il meglio. Non vedevo l’ora”.



“Felice della chiamata. Non ho esitato un attimo. Pescara, oltre ad essere una città bellissima, è soprattutto una grande piazza che vanta di una solida tradizione calcistica. L’ambiente, in un certo senso, mi è già familiare visto che mio figlio Riccardo (adesso alla Fiorentina) l’anno scorso ha giocato qui e io spesso e volentieri sono venuto all’Adriatico a vederlo. Diciamo che questa realtà l’ha scoperta lui (Riccardo) e oggi tocca a me mettermi in gioco sullo stesso palcoscenico: sono pronto. Caratterialmente sono abituato a dimostrare prima di avere, perciò il mio obiettivo è concentrarmi solo sulle prossime sei partite. Sono consapevole di dover allenare una squadra con qualità, la quale non merita il posto in classifica in cui si trova ora. Il mio scopo adesso è di conquistare quei punti che ci tengano lontani dalla zona pericolosa e dare il massimo in queste ultime sei gare di campionato.La serie B l’ho sempre rincorsa, finalmente l’ho raggiunta e non ho nessuna intenzione di farmela scappare. Ci tengo davvero molto, sono lucido, sereno e determinato a dare il massimo. Ringrazio la dirigenza e sono onorato di poter rappresentare il nome del Pescara. Parliamo di una squadra importante, di una società organizzatissima, di una tifoseria esigente e calorosa. Sono davvero contento e pronto a mettermi all’opera”.

Foto di Andrea Sottil di Massimo Mucciante Pescara Calcio