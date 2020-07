Pescara calcio: esonerato il tecnico Legrottaglie, arriva Andrea Sottil

PESCARA – Ribaltone in casa Pescara. Dopo la sconfitta subita a Cremona, il presidente Daniele Sebastiani, ha ufficializzato l’esonero del tecnico barese Nicola Legrottaglie. Al posto del tecnico di origine pugliese arriva in riva all’Adriatico Andrea Sottil, papà di Riccardo, che ha risolto il contratto con il Catania, domani il nuovo tecnico sarà a Pescara per la presentazione ufficiale e per dirigere il primo allenamento.

Andrea Sottil (Venaria Reale, 4 gennaio 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Il figlio Riccardo è anch’egli calciatore, attualmente attaccante della Fiorentina. Da calciatore è stato un difensore centrale forte fisicamente, bravo nel mantenere la posizione e nel gioco aereo. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili nel Torino, Sottil debutta in prima squadra, con la quale esordisce in Serie A in Torino-Foggia (1-1) del 6 dicembre 1992. Con i granata esordisce anche in campo europeo. A 18 anni, rientrato dall’infortunio al crociato gioca ad Highbury contro l’Arsenal. Veste i colori granata fino al 1994, quando approda alla Fiorentina. Veste viola fino al 1996, trovando 1 gol in 33 presenze. Nel 1996 passa all’Atalanta, in cui resta fino al 1999.

Nel 1999 passa all’Udinese, restandoci per 4 stagioni, tutte disputate in Serie A. Realizza la sua prima rete alla 13ª giornata nella sconfitta esterna per 3-1 contro il Perugia. La prima stagione ad Udine è la sua miglior stagione in assoluto a livello realizzativo, riesce a segnare 5 reti in campionato in 29 presenze. Dopo qualche mese vince la Coppa Intertoto 2000, battendo nel doppio incontro il Sigma Olomouc con la conseguente qualificazione in Coppa Uefa dell’Udinese. Nella sua ultima stagione, la stagione 2002-2003, i friulani riescono anche ad ottenere la qualificazione in Coppa Uefa.

La stagione successiva passa alla Reggina, con cui segna un gol nella partita pareggiata 4-4 contro il Brescia del 21 settembre 2003. I calabresi comunque arrivano quintultimi a soli due punti dalla retrocessione. Nell’estate del 2004 passa al Genoa, scendendo così di categoria. Anche con questa maglia segna un solo gol, il 6 ottobre 2004 nella partita vinta per 5-2 contro il L.R. Vicenza (gol dell’1-0). Il Genoa arriva primo in classifica, ma in estate viene declassato all’ultimo posto della classifica e retrocesso in Serie C, per il noto Caso Genoa.

Nella sua carriera da calciatore ha indossato anche le maglie del Catania, Rimini e Alessandria; terminata la carriera da calciatore, dal gennaio 2011 allena i Giovanissimi della Società Dilettantistica Lucento. Il 25 giugno 2011 firma un contratto con il Siracusa, in Lega Pro Prima Divisione. La squadra termina la stagione prima in classifica, ma, a causa dei mancati pagamenti degli stipendi ai calciatori, subisce cinque punti di penalizzazione e giunge 3ª in campionato, mancando poi la promozione ai play-off per mano della Virtus Lanciano. Dopo l’esperienza con il Siracusa, Sottil ha allenato il Gubbio, Cuneo e Paganese, poi ritorna di nuovo al Siracusa, nel 2017 arriva l’esperienza con il Livorno, ed infine il Catania, ma viene esonerato con la squadra al quarto posto in classifica.