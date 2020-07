Pescara Basket, nuovo allenatore e addetto stampa per la stagione 20/21

PESCARA – Innesto di grande valore nella struttura della Pescara Basket: Davide Di Sante è ufficialmente il nuovo Addetto Stampa biancazzurro. Nato e cresciuto ad Atri, Davide è un profondo conoscitore della pallacanestro, non solo abruzzese. Ha iniziato la sua carriera nel 2009 con la società della sua città e poi è stato Responsabile della Comunicazione deL Roseto Sharks in quelle che al tempo si chiamavano C2, C1 e B2. Collaboratore di roseto.com, dove cura da oltre dieci stagioni una seguitissima ed apprezzatissima rubrica sui campionati di Serie C Gold e Silver, con particolare riguardo verso le compagini abruzzesi, già corrispondente per il Corriere dello Sport-Stadio, da sempre coinvolto nella comunicazione dei tornei giovanili ed estivi, tra cui la Roseto Summer League che è stata rinviata all’anno prossimo, Davide è ormai un veterano delle minors italiane.

Curiosità: Davide è tifosissimo di lunga data del Panathinaikos. Una passione nata per seguire Nando Gentile, che poi è diventata una venerazione per il fuoriclasse Dimitris Diamantidis .Dal 2015 al 2018, Davide ha anche collaborato con dei portali greci che seguivano la squadra, scrivendo in inglese. Un vero professionista della palla a spicchi che di certo porterà un enorme contributo a tutto il team biancazzurro.

STEFANO VANONCINI ALLA GUIDA DELLA PRIMA SQUADRA

Arriva il primo annuncio anche per quanto riguarda l’organico del Pescara Basket per la stagione 2020/2021, con la società biancoazzurra lieta di ufficializzare l’ingaggio di coach Stefano Vanoncini per la guida della prima squadra.

Bergamasco classe 1964 ma ormai da anni trapiantato a Porto Sant’Elpidio, Vanoncini vanta una lunghissima esperienza da capo allenatore ed assistente tra Serie B2 ed A1, iniziando dal settore giovanile di Treviglio nel 1985/1986, per poi passare alle Forze Armate nel 1988/1989 ed a Porto San Giorgio nelle tre stagioni seguenti. Tornato a Treviglio nel 1992 come capo allenatore, nel 1994 guida la squadra della sua città natale Bergamo, per poi arrivare in Abruzzo a Campli in B1 nel 1995/1996, tornando successivamente nel nord Italia in B2 a Vigevano, Borgomanero, dove conquista la promozione nella terza serie nazionale, e Cento. Altra promozione in B1 nel 2000/2001 a Casale Monferrato, dove resta fino al 2004, prima di intraprendere la carriera di assistente in A2 a Napoli e poi alla Sutor Montegranaro, dove conquista la Serie A1 con coach Pillastrini come capo allenatore, restando sulla panchina gialloblù fino al 2008/2009.

Breve esperienza a Jesi nel 2009/2010, prima del biennio a Barcellona Pozzo di Gotto tra il 2010 ed il 2012, dove, dopo le dimissioni di coach Pancotto, viene promosso a capo allenatore fino al termine del 2011/2012. All’inizio della stagione 2012 torna alla Sutor Montegranaro con l’ex coach della nazionale Carlo Recalcati, rimanendo fino al 2014, passando poi alla Viola Reggio Calabria ed a Varese, dove tra il 2015 ed il 2017 ricopre il ruolo di assistente di coach Paolo Moretti ed Attilio Caja. Ad inizio della stagione 2017 nuovo ritorno a Montegranaro, questa volta sponda Poderosa, come vice di coach Ceccarelli e Di Carlo, restando fino all’interruzione del campionato, prima della chiamata della società biancazzurra che gli affiderà nuovamente il ruolo di capo allenatore.

Comincia quindi con il botto il mercato del Pescara Basket, sempre in fiduciosa attesa dell’esito della domanda di ripescaggio per l’ammissione in Serie C Gold, con l’ingaggio di un tecnico importante e dal curriculum prestigioso come Stefano Vanoncini come primo tassello di un progetto solido ed ambizioso. Il neo coach biancazzurro, che ha già diretto alcune sedute di allenamento del gruppo degli Under 18 che saranno aggregati in prima squadra, e la dirigenza sono già a lavoro per la costruzione del nuovo roster, con le prime importanti novità che saranno comunicate nei prossimi giorni.