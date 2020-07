Al Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi in scena “Start over”

Sabato 18 luglio Dorina Di Marco propone musica e danza per ricominciare. Sul palco anche Daniele Falasca e Fiorella Barnabei

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Si intitola “Start Over” ovvero ricominciare, lo spettacolo di danza organizzato dalla Scuola Formazione Danzatori “Isadora Duncan”, diretta dalla ballerina e coreografa Dorina Di Marco.

L’appuntamento è per sabato 18 luglio, alle ore 21,00 è si terrà in luogo insolito ma suggestivo, i giardini del Palazzo del Mare, nel rispetto delle norme anti contagio.

In programma le esibizioni di artisti di prestigio per un omaggio alla danza, alla musica e all’arte. Insieme a Dorina Di Marco saranno in scena il pianista, fisarmonicista e compositore Daniele Falasca, la soprano Fiorella Barnabei e le danzatrici Simona Borghese, Federica Sestili e Alessia Tupitti.

“Start over, ricominciare in tutte le lingue del mondo e in tutto il mondo, la parola che necessita in questo momento storico è ricominciare”-dice Dorina Di Marco- l’incontro di sabato è un invito a farlo. Ricominciare con quello che abbiamo e non è poco. Abbiamo noi stessi, la nostra vita, la nostra musica, la nostra danza e non è poco. Prima che si interrompesse il ritmo della nostra vita avevamo tutti dei progetti a lunga scadenza avevamo dei programmi. il blocco totale di tutto ci ha aiutati a riflettere che da soli non si va da nessuna parte. ricominciare con questa consapevolezza ci fa sentire più forti”.