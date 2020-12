Pescara, attivazione telecamere agli incroci: ecco dove

Da lunedì 28 dicembre saranno attive le telecamere ai semafori in via Tiburtina e Stradonetto, in via Enzo Ferrari e Michelangelo e in via Tirino e Strada Colle Renazzo

PESCARA – Dopo dieci giorni di sperimentazione e certificata la perfetta funzionalità delle apparecchiature, a partire da lunedì 28 dicembre saranno attivate le telecamere per sanzionare le violazioni al codice stradale in tre incroci segnalati dai rapporti della Polizia municipale e dagli stessi cittadini a causa della potenziale pericolosità per la pubblica incolumità.

Gli impianti sono stati posizionati dalla società partecipata in house Pescara Energia Spa tra:

via Tiburtina e via Stradonetto;

via Enzo Ferrari e via Michelangelo;

via Tirino e via Strada Colle Renazzo.

«Abbiamo voluto verificare ogni aspetto tecnico nel funzionamento delle telecamere di rilevamento – così il vicesindaco e assessore Gianni Santilli – perché sia chiaro che gli interventi in questi incroci rispondono alle istanze emerse da un puntuale quadro statistico e dalle legittime aspettative di pedoni e ciclisti. L’Amministrazione comunale ha inteso agire attraverso un deterrente che induca al rispetto delle regole del codice della strada, non certamente con finalità meramente sanzionatorie. L’auspicio è che la sola presenza delle telecamere disciplini adeguatamente il traffico, costituendo un’ulteriore garanzia per chi si muove a piedi o in bicicletta».

La fase di pre-esercizio sperimentale era stata voluta per valutarne la correttezza e l’efficienza delle apparecchiature, ma anche e soprattutto per fornire un’adeguata informazione alla popolazione, in vista dell’emanazione del provvedimento di avvio dell’esercizio ordinario.

Sono stati installati sei dispositivi (due per ciascun incrocio semaforico) omologati per la rilevazione delle infrazioni commesse agli incroci disciplinati da semaforo e dei limiti di velocità. Il servizio sarà operativo per undici mesi, a partire appunto da lunedì 28 dicembre.

«La società partecipata in house Pescara Energia Spa – conclude Santilli – ha inoltre provveduto a una riqualificazione degli incroci stradali sui quali sono stati installati i sistemi di rilevazione, provvedendo a sostituire tutte le lampade semaforiche con nuove lampade a led ed effettuando il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale».