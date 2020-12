Giulianova, iniziativa benefica del Rotary per le famiglie in difficoltà

Il Rotary Club Teramo Nord Centenario, in collaborazione con il Rotary Club Teramo Est, ha consegnato 20 card per le famiglie in difficoltà al Comune di Giulianova

GIULIANOVA – Lo scorso 22 dicembre, il Sindaco Jwan Costantini e l’Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani, insieme al Consigliere comunale Paolo Bonaduce, hanno ricevuto in Municipio una delegazione del Rotary Club Teramo Nord Centenario e del Rotary Club Teramo Est, che ha consegnato agli amministratori 20 carte prepagate da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio.

Motore dell’iniziativa l’Avvocato Sandro Pelillo che, con il Rotary Club Teramo Nord Centenario, organizza ogni anno in Abruzzo un apprezzato raduno d’auto d’epoca, che richiama appassionati rotariani da tutta Europa, diffondendo la conoscenza e l’apprezzamento delle ricchezze regionali.

Le tessere potranno essere utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità e verranno consegnate dall’Amministrazione comunale alle famiglie giuliesi che versano in condizioni di disagio economico, individuate dal Segretariato sociale dell’Ente, in collaborazione con le parrocchie giuliesi e le dirigenti scolastiche.

“Ringraziamo il Rotary Club Teramo Nord Centenario ed il Rotary Club Teramo Est per la generosa donazione – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – ed il buon cuore che da sempre mettono nelle tante iniziative solidali organizzate. Il loro è un contributo importante che ci permetterà di aiutare ulteriormente quei nuclei familiari giuliesi che versano in condizioni di difficoltà economica”.

Nella foto il Sindaco Costantini, Assessore Albani e Consigliere Bonaduce con la delegazione dei due Club.