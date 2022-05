PESCARA – La Squadra Mobile di Pescara ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione disposta dalla Procura Generale presso la Corte d’ Appello di Bari nei confronti di un 31enne di Bari, da un anno domiciliato a Pescara, in zona Porta Nuova. Lo stesso deve espiare la pena di 9 anni di reclusione per cumulo di pene per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e spaccio, commessi a Bari dal 2017. Dopo le formalità di rito lo stesso è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lanciano.

Pescara, associazione a delinquere per traffico di droga: arrestato 31enne ultima modifica: da