Pescara Calcio: ripresa degli allenamenti in vista di Cosenza

CITTÁ SANT’ANGELO – Sono ripresi ieri, martedì 10 settembre gli allenamenti per i biancazzurri di mister Luciano Zauri al Delfino Training Center di Cttà Sant’Angelo in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cosenza previsto per domenica 15 settembre alle ore 15.

Lavoro di attivazione aerobico divisi in due gruppi tra campo e palestra, a seguire esercitazioni di possesso palla. Lavoro differenziato e terapie per Davide Bettella (contusione al piede), Luca Crecco (lesione retto femorale), Antonio Balzano (distrazione capsulare); terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx) e Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale); esce anzitempo Vincenzo Fiorillo (risentimento adduttori); seduta di scarico per Grigoris Kastanos di rientro dagli impegni con la nazionale. Elhan Kastrati ha chiesto e ottenuto una giornata di permesso.

Quesat mattina prevista seduta di allenamento sempre al Delfino Training Center. Ricordiamo che il weekend sportivo per il Delfino si aprirà già da venerdì 13 settembre alle 14 per la prima giornata di campionato Primavera 1 con i biancazzurri che affronteranno in casa l’Inter nel match che inaugura la nuova stagione (diretta tv su SportItalia).

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio