Pescara, allarme bomba in stazione. Traffico ferroviario interrotto

Vigili del fuoco e artificieri della Polizia di Stato sono all’opera per verificare la fondatezza di un allarme bomba. Treni in tilt

PESCARA – Dalle 13.50 di oggi il traffico ferroviario sulle linee Terni – Sulmona, Pescara – Sulmona, Civitanova Marche – Albacina, Porto d’Ascoli – Ascoli, Giulianova – Teramo, Pescara – Ancona èstato sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito di una telefonata anonima che avrebbe segnalato la presenza di quattro ordigni radioattivi alla stazione di Pescara.

L’intero scalo è stato prontamente evacuato per motivi di sicurezza. Sul posto sono all’opera vigili del fuoco e artificieri della polizia che hanno già escluso tracce di radioattività nella zona interessata e ora sono alla ricerca di eventuali pacchi o valigie abbandonate sospette.

Treni regionali, Intercity e Frecce sono tutti fermi. ma nessuno in linea; enormi i ritardi accumulati. In alcune stazioni come a Chieti Scalo a scopo precauzionale non sono stati autorizzati i pulmann sostitutivi già pronti per portare in città pendolari e altri viaggiatori.